每天一杯酒当心房颤
亲朋好友聚会少不了饮酒，这对心脏健康极为不利。近日，《美国心脏病学会杂志》刊登新研究发现，饮酒对房颤患者而言，更是百害而无一利，甚至会增加致死风险。
这项研究由澳大利亚阿尔弗雷德心脏中心组织完成，数据分析显示，饮酒会以剂量依赖方式增加房颤风险。患者每周饮用7~10杯含酒精饮料，会导致房颤风险增加10%，心血管疾病死亡风险增加25%，饮酒后2小时内死亡风险增加2倍。而且，5%~10%的新增房颤病例与饮酒有关，65岁以上人群中，与饮酒有关的新增房颤病例多达63%，即便适度饮酒也可能诱发房颤。每天多喝一杯酒，房颤几率就会增加8%。迄今尚未发现房颤患者的安全饮酒底限。
研究负责人沃斯科博因克博士分析指出，大量饮酒容易诱发急性心律失常或传导障碍（房颤最常见）。酒精可直接作用于心肌细胞，影响自主神经功能，更容易诱发房颤。另外，酒精具有利尿作用，会导致抗利尿激素和醛固酮水平升高，进而导致电解质紊乱及心律失常。酒精代谢物乙醛对心脏具有毒性作用。因此，患者应尽早戒酒，否则该病预后更差，会导致严重心肌炎、瓣膜病及死亡。▲ （陈 希）
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