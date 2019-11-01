三叹“减负=制造学渣”
“来啊，一起做学渣啊。”近日，一篇名为《南京家长已疯》的网文刷屏。作者“描述”江苏南京正在推进的减负政策的效果，并感慨称，也许用不了多久，各位的孩子就会成为“一个活泼灵动、热爱生活、轻松愉悦、心智健康的学渣”。对此，南京市教育局回应，教育部门将及时纠正偏差。“活泼灵动”“热爱生活”“轻松愉悦”“心智健康”本来是一组阳光的“正数”，乘以“学渣”之后都等于零，甚至是“负数”，可见“学渣”之杀伤力。
“减负=制造学渣”之论，笔者有三叹：一叹家长反弹之激烈。为中小学生减负已喊了多年，一直减不下来，其中最大一个阻力源是家长。即使学校顶住压力，把学生的学业负担减下去了，家长还是要偷偷地补回来。二叹教育管理之不易。学生学业负担过重，社会有意见，并将责任推到教育部门身上；为学生减负吧，家长又不买账，对教育部门施加巨大压力。其实，为中小学生减负也不是地方教育部门拍脑袋的决策，而是一项大政策。三叹公众对减负之误解。“减负=制造学渣”是将问题简单化，减负只是将不科学、不合理的负担减下来，并不是“一刀切”。减负不减效，其实对教师的课堂教学、学校的教学管理的要求更高。
家长对减负剧烈反弹，可以理解，某种程度上，教育领域已现“剧场效应”——在剧场中，前排的人站起来看戏，没有人叫他坐下来，后排的人也跟着站起来看戏，结果所有人都站着看完戏——谁也不想先“坐”下来，让孩子输掉竞赛。地方教育管理部门左右为难，也很正常，因为基础教育所呈现的问题不是地方可以独力解决的。在中小学生减负问题上，要有大局观、系统观，在更大层面协调、更大系统内调适才行，局部是很难推进的。 （连海平）
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