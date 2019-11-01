肚子里的宝宝能够随便“照相”吗？

现在医学影像技术越来越先进，不少妈妈在接受产检时，看到宝宝在肚子里的各种姿态觉得很珍贵，想着能不能像我们日常照相那样，也把这些瞬间“拍摄”保留下来，那么，到底可以给肚子里的宝宝随便“照相留念”吗？

显然是不行的。广州中医药大学第一附属医院介入科主任王芳军教授说，比如X射线能够穿透人体，看到体内的器官、病灶，当然也能够看到宝宝。但X射线是一种电离辐射，对人体可以造成一定的损伤，婴幼儿比成人更易遭受射线的危害，正在母体中孕育着的胎儿，无疑又比婴幼儿更易受到射线的影响。所以，除非因治疗特别需要，不能对孕育着胎儿的孕妇采用具有电离辐射的影像检查方法。

不过，孕期妈妈可在医生的指导下， 在孕期不同阶段接受超声检查，观察宝宝的发育情况，比如：

1.停经期（4~8周）：这个阶段做超声检查可检测到孕囊位置，判断是否有宫外孕，还可观察胚胎大小来判断孕周。

2.早孕期筛查（11~13周+6周）：这个阶段要重点筛查胎儿是否存在畸形，如无脑儿、脐膨出、腹裂、肢体残缺等。

3.中孕期筛查（18~24周）：这个阶段是检出胎儿畸形概率最高的时期，可以分辨出五官，看到“面部特写”。

4.晚孕期筛查（28~32周）：除了继续进行畸形筛查外，这个阶段还可对胎儿生长发育情况做评估。

5.产前超声评估（足月、出生前）：最后的胎儿畸形筛查，但这时胎儿畸形检出率反而不高；另一个主要目的是确定胎位，评估生长发育指标，以指导分娩方式的选择。

虽然超声检查是一种安全性较高的影像学检查方法，但并非对孕妇和婴幼儿便可以毫无顾忌地使用。孕期的超声检查，并不只是为了满足爸妈们的“好奇心”，而是出于优生优育、保障母婴健康的考虑。

王芳军坦言，超声波也具有能量，在体内传播时，会产生机械效应和热效应。不少人可能听说过，医学上早已开发出了“超声振波碎石”设备和“超声聚焦刀”用于击碎结石或杀灭肿瘤。因此，世界卫生组织提出，只在必要时才运用超声，如无充分的理由，胎儿也不应该受到超声照射。不过，孕检的超声波能量相对很小，对胎儿的影响不大，如果妊娠期发现宝宝有异常，必要时还是应该听从医生的建议配合检查以助明确诊断。（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）