北京将提升医院“研”值

近日，记者从北京市卫生健康委获悉，北京市将启动研究型病房规范化建设，初步计划试点建设5个左右示范性研究型病房，用于开展药物和医疗器械临床试验、生物医学新技术临床应用观察等研究，到2020年新建20个左右示范性研究型病房，到2022年，示范性研究型病房覆盖主要疾病领域。

北京市卫生健康委有关负责人介绍，研究型病房是开展药物和医疗器械的临床试验、生物医学新技术的临床应用观察等研究的场所，可以推动医学创新进步，最终使患者得到更好救治。

北京市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，目前，北京有115家三级医院，集中了大量优质医疗资源，医药产业发展具有巨大潜力。“如果医药产业产值占GDP比例能达到15%左右，就能实现健康引领，目前北京医药产业尚未达到这一比例，这与北京丰富的医疗资源并不匹配。医药产业发展能丰富北京作为全国科技创新中心的内涵，这也是新政策的出发点。”

根据规划，北京市计划用3年左右时间，在具有药物和医疗器械临床试验资格的医院择优实施研究型病房建设项目。北京市卫生健康委科教处处长宋玫介绍，增加的床位主要用于临床研究，而非医疗保障。病房运行过程中，会根据科研项目推进情况开展考核评价。

目前，北京市已有一些医院主动组建了研究型病房，今年将试点建设的示范性研究型病房将从中公开遴选。“我们会参加这次遴选，依照评估体系指标查漏补缺，院内外也会补充一些专业人才。”北京友谊医院研究型病房副研究员董瑞华介绍。

目前，北京友谊医院划出了1500平方米空间用于研究型病房建设，床位达65张，年底还将有1500平方米空间、50张病床投入运营。从今年2月份启用到现在，该院研究型病房与国内外企业合作，共承接了8个项目，有1项已经完成，其他项目也在顺利进行中。（本报记者 吴佳佳 通讯员 姚秀军）