医学生病逝后为医学“献身”
近日，在江西省肿瘤医院安宁疗护病房里，年仅24岁的医学生郭渊（化名）病逝，父母根据其生前遗愿捐献出他的一对眼角膜，并将他的遗体捐献给井冈山大学临床医学院供教学和科研使用。
时间回溯到两年前，当时郭渊正在九江学院医学院就读大二。一次腹痛后，他被送进九江市第一人民医院，并确诊为直肠癌。“孩子是学医的，了解捐献的意义，我们也理解，甚至早在去年就主动帮他在器官捐献网站进行了登记。”郭母对记者说。
在今年8月份被诊断为癌症多发性转移后，郭渊的身体状况越来越差，但他却依旧保持着乐观豁达的态度。“他是个积极向上的人，尽管癌症晚期的病人会遭受剧烈病痛，但他的笑容总是很灿烂。”该院肿瘤综合内科、郭渊的主治医师余婷告诉记者，这是该院安宁疗护病房成立近1年来，第1例身后遗体无偿捐献者。最令肿瘤综合内科住院医师简艳印象深刻的是，郭渊住院时对她说过的一句话，“姐姐，我活了24年，一生未有所建业，我希望在我的生命走到尽头时，能把身体无偿捐献出去”。
郭渊不仅早早就进行了器官捐献登记，还在忍受病痛折磨的同时，悄悄为山区的孩子奉献着爱心。郭渊父母翻阅郭渊手机时偶然发现，他每个月固定捐献50元给山区的孩子。
10月11日8时15分，郭渊心脏停搏，瞳孔放大，被确认死亡。经过该院医护人员评估，郭渊的一对眼角膜、遗体可供捐献。13时，家属在南昌市红十字会器官捐献协调员的见证下，签署了捐献文书，随即遗体器官捐献手术开始。仅半小时后，手术结束。郭渊的角膜可以让两位患者重见光明。而在两百公里外的吉安，一辆救护车疾驰而来，郭渊的遗体被送往井冈山大学临床医学院，制成“大体老师”供医学生学习人体生理构造知识。（通讯员万雪 记者徐雅金）
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