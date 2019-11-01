打一场全民肺脏保卫战

无法自由呼吸该是怎样一种感受？如果你身边有患慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）或其他严重肺部疾病的朋友，一定会真切地感受到，每天能顺畅呼吸，本身就是一种极大的幸福。“人最重要的生命现象就是呼吸，决定生死。针对我国呼吸疾病非常严峻的发病形势，我们必须改变防治体系与能力严重不足的状况。”10月26日，中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长、国家呼吸临床研究中心主任王辰院士在第十三届全球防治慢性呼吸疾病联盟（GARD）大会开幕式上表示，中国是受呼吸疾病，特别是慢性呼吸疾病影响最大的国家，应该在全球防治慢性呼吸疾病方面发挥积极作用，“这不是一件容易的事情，但是，是我们必须要做的事情。”当天，王辰院士代表GARD宣读并发布了《国际肺部健康促进行动北京宣言》（以下简称《北京宣言》）。

此次发布的《北京宣言》，是世界卫生组织联合GARD和各有关学术组织共同制定并发布的全球性防治呼吸疾病战略与措施，是全球首部关于防治呼吸疾病的行动宣言。《北京宣言》包含了五大内容：高度重视慢性呼吸疾病并且切实付诸行动；将呼吸疾病防治融入所有政策；加强基层对呼吸疾病的防治体系和能力建设；加强科学研究；倡导全球、全国、全社会、全民的协同防治。其中，特别提到“鼓励青年采取行动，避免慢性呼吸疾病的危险因素，强化其对建设健康环境的责任与担当意识”。

“在中国这样一个呼吸疾病大国发布这一行动宣言，具有特殊意义。这对于全球呼吸疾病防治是一个重大的、历史性的、里程碑式的事件。”王辰院士说。

慢性呼吸疾病是全球共同面临的重大公共卫生与医疗保健问题

世界卫生组织与世界银行近年的数据显示，慢性呼吸疾病（以慢阻肺和哮喘为主）是全球疾病负担最重的四大慢病（心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸疾病、糖尿病和代谢性疾病）之一，也是全球人口死亡的主要原因之一，是构成全球慢性病疾病负担的重要因素。

每年仅慢阻肺就导致全球超过300万人死亡，每年死于哮喘者近40万人。吸烟、室内外空气污染和人口老龄化进程加快等因素都可能增加慢性呼吸疾病的负担。世界卫生组织总部非传染性疾病管理司资深专家邵瑞太博士在接受记者采访时表示，慢性呼吸疾病是一个非常重要的公共卫生与医疗保健问题，不是卫生健康一个部门的事，要强调多部门联动。

近两年陆续发布的“中国成人肺部健康研究”流行病学调查（以下简称“流调”）显示，我国20岁及以上成人的慢阻肺患病率为8.6％，40岁以上则达13.6％，60岁以上人群患病率已超过27％，总患病人数近1亿人；我国20岁及以上人群中，哮喘的患病率约为4.2%，患者达到4570万人。

国家卫生健康委员会副主任李斌在大会上表示，慢性呼吸疾病是全球共同面临的重大公共卫生与医疗保健问题。与世界各国的情况相比，随着人口老龄化进程的加快和城市化、工业化带来的环境污染等因素的影响，加之吸烟等不健康生活方式的流行，中国慢性呼吸疾病防控形势严峻。以慢阻肺为例，流调显示，我国慢阻肺知晓率低，肺功能检查率低，诊断率低。

被“肢解”了的统计导致呼吸疾病被长期低估

在大会期间举行的媒体见面会上，记者了解到，世界卫生组织与世界银行近年的数据显示，在全球人口的前5位死因中，呼吸疾病占了3个，分别是慢阻肺、肺癌和肺炎。在前10位死因中，还包括了肺结核。但是，呼吸疾病在国际上和中国都强调得不够。中国作为一个人口大国，一个典型的发展中国家，面临着高吸烟率、迅速到来的老龄化、室内和室外的空气污染等几大危险因素，呼吸疾病尤其高发。

中华预防医学会副会长杨维中教授告诉记者，中国的慢性呼吸疾病总体来讲在2012年以前是被低估的。“低估的原因比较复杂。第一，老百姓对慢性呼吸疾病的认知不足，就医率比较低；第二，诊断率低；第三，诊断的统计存在问题。在疾病的统计上，我们没有把肺癌和肺心病这两个比较大的肺部疾患归类为慢性呼吸疾病，尘肺病也被归入职业病，这导致个人、社会甚至是管理者对慢性呼吸疾病的严重低估。”

多年来，王辰院士和呼吸领域医学专家在不同场合多次呼吁国家、医务工作者和公众应重视慢性呼吸疾病的防控工作。

在我国，呼吸疾病的统计是被严重“肢解”了的统计。“如果按人体的系统计算统计，呼吸疾病实际上是第一大系统疾病。请注意，肺心病被统计到了心血管疾病里，而肺心病中的90%是由于慢阻肺引起的，所以肺心病的死亡率在很大程度上反映了慢阻肺的死亡率；肺癌作为第一大肿瘤，被统计到了恶性肿瘤里，它也是一个典型的呼吸系统疾病；尘肺病占了职业病中的90%，被计入了职业病，没有计入呼吸系统疾病；而肺结核被计入传染性疾病，也没有计入呼吸系统疾病。”王辰院士说。除此之外，呼吸疾病还包括下呼吸道感染，尤其是肺炎；流感，还有SARS这些突发新发的呼吸道传染病。“这些都是非常严重地危害人民健康和社会稳定的公共卫生和医疗保健问题。这就是现实中严峻的呼吸疾病的防治形势，它非常客观地、真实地存在着”。

为了健康呼吸，健康中国在行动

李斌表示，为了应对严峻的慢性呼吸疾病的防控形势，中国政府高度重视，将慢性呼吸系统疾病等慢性病的防控纳入国家战略。今年7月，中国政府印发实施《健康中国行动（2019～2030年）》，慢性呼吸系统疾病防治成为15个专项行动之一，从政府、社会、个人3个层面协同推进。

王辰院士告诉记者，在《健康中国2030规划纲要》和落实这个国家计划的《健康中国行动（2019～2030年）》中，呼吸疾病得到了充分的强调。“健康中国行动的15个专项行动中，至少有8项跟呼吸疾病防治密切相关。健康教育、控烟和全民健身这三项是共性内容，均与呼吸疾病防治有密切关系，尤其是控烟。另外有5项直接指向呼吸疾病的防治，包括慢性呼吸疾病防治、流感等突发新发呼吸道传染病防治、结核病防治、肺癌等恶性肿瘤防治、尘肺病等职业病防治。我们知道这些行动做起来很不容易，比如，国家制定的目标要求把中国成年人吸烟率从目前的27%降到20%，这是极为重要的事，切中提升中国人民健康水平的关键，需要全社会作出艰苦努力”。

可喜的是，在健康中国行动的主要指标中，已把“基本实现40岁及以上人群或慢性呼吸系统疾病高危人群每年检查肺功能1次”作为个人和社会倡导性指标。

中国青年报·中国青年网记者发现，在关于慢病防治行动的26项指标中，有9项与心脑血管疾病有关，6项与糖尿病有关，4项与癌症有关，涉及慢性呼吸系统疾病的有4项，包括3个预期性指标：70岁以下人群慢性呼吸系统疾病死亡率、40岁及以上居民肺功能检测率、40岁及以上居民慢阻肺知晓率；1个倡导性指标：40岁及以上人群或慢性呼吸系统疾病高危人群每年检查肺功能1次。其中慢阻肺知晓率的指标写明：到2030年，40岁及以上居民慢阻肺知晓率从2012年的2.6%提高到30%以上。而同为知晓率，30岁及以上居民高血压知晓率2012年的47%，2030年要提高到65%以上；18岁及以上居民糖尿病知晓率，2012年为36.1%，2030年将提高到60%以上；癌症防治核心知识知晓率，现有基准为66.4%，到2030年将提高到80%以上。同为知晓率，慢阻肺的知晓率指标基线值和目标值均是最低的。对此，医务界与全社会需要给予特殊的关注。

“《北京宣言》的发布，吹响了关于呼吸疾病防治的全球性号角。它的发布将迎来全球呼吸疾病防治的新阶段。”世界卫生组织总部非传染性疾病管理司代理司长Cherian Varghese博士说。(记者 姜蕾)