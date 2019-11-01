你吸烟的样子一点都不酷

10月25日，“健康中国行动（2019～2030年）控烟行动主题推进活动暨青少年控烟专项行动启动仪式”在北京举行。健康中国行动专家咨询委员会主任委员、中国工程院院士王陇德在现场宣读了《控烟倡议书》：“烟草烟雾中含有数百种有害物质，几乎对人体的各个脏器都会造成损害。我国每年有100多万人死于吸烟和二手烟暴露导致的相关疾病，吸烟带来的健康和经济损失巨大，已经成为最严重的公共卫生问题之一。控烟是全球公认的、针对单一危险因素进行预防控制的最有效措施。”

根据国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）发布的具体数据，当天，中国青年报官方微博发起话题#每年二手烟暴露致死10万人#，不到一天的时间就冲上了热搜榜，还获得了1000多万的阅读量，其中点赞比较高的评论有：“真的很讨厌在公共场所吸烟的人！”“每天都在办公室被迫吸二手烟，说也不好说。”“公共场所禁烟这么多年，然而在餐厅‘禁止吸烟’的警示牌下吞云吐雾的现象却屡见不鲜……”

二手烟的危害是一个老生常谈的话题，如今拿出来讨论，还是迅速引起众多网友的共鸣。据世界卫生组织报告，每3个吸烟者中就有1个死于吸烟相关疾病，吸烟者的平均寿命比非吸烟者短10年。国家卫健委公布的数据显示，我国现有吸烟者逾3亿。

13%的被调查初中生认为吸烟很酷

《2014年中国青少年烟草调查报告》（以下简称《报告》）显示，“940万初中生尝试使用过烟草制品，其中1/3现在已成为烟草使用者。”中国疾病预防控制中心（以下简称“中国疾控中心”）控烟办公室主任姜垣告诉中国青年报·中国青年网记者，这份来自中国疾控中心对全国31个省（区、市）初中生所做的调查，是目前关于青少年吸烟状况的最新、最全面的调查。

《报告》显示，我国初中生吸烟率为6.9%，尝试吸烟率为19.9%。值得注意的是，13%的学生认为吸烟使年轻人看起来更有吸引力，吸烟学生赞同这一观点的比例高达31.2%。

《报告》公布5年后，青少年的吸烟状况是否有变化？因为没有相关的全国数据调查，所以无法给出客观的答案。但是常年致力于控烟工作的姜垣表示，“控制青少年吸烟有三个方法最有效：第一是提高烟草价格；第二是全面禁止烟草广告、促销和赞助；第三是成年人戒烟，为青少年树立榜样。”但目前，还没有达到理想的效果。

青少年吸烟会对其呼吸系统和心血管系统产生严重危害

当天的启动仪式在北京市劲松职业高中举行，中国控制吸烟协会副会长、首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修益现场告诫参加活动的同学们：“千万不要尝试吸烟，因为你们的身体还处于发育阶段，每个器官都需要呵护。如果吸烟的话，每个器官都会受到烟草的伤害。”此外，烟草中有几百种有害物质，明确的致癌物质有69种，如果从青少年阶段开始吸烟，患与吸烟相关疾病的几率均高于非吸烟者，吸烟对肺、心血管的有害影响特别大。

姜垣也表示，大量科学证据显示，青少年吸烟会立即对其呼吸系统和心血管系统产生严重危害，并且会加速其成年后慢性疾病的发生。此外，尼古丁具有强致瘾性，绝大部分青少年吸烟者步入成年后会继续吸烟。

控烟不仅是卫生健康部门的事

如果从青少年控烟的措施中选取一项可能最有效的措施，姜垣认为是提高烟草价格：“提高烟草价格是控烟中最有效的措施，而相对于成年人，它对青少年更有效。孩子们钱少，因此对价格也最敏感。”

国家卫健委副主任李斌在当天的启动仪式上表示，控烟绝不是卫生健康部门一家的事，国际上比较成熟的控烟策略，如公共场合和工作场所禁烟，戒烟帮助，烟草危害警示，禁止烟草广告、促销及赞助，提高烟草税就涉及到跟税收、价格、生产等相关的多个部门，所以一定要强化部门协作，充分发挥控烟行动各个相关部门的协同作用，把健康融入所有的政策，形成共同为群众谋健康、为人民保健康的工作合力。

与此同时，李斌还倡导，广大医务人员、教师坚决做到工作期间不吸烟，在孩子面前不吸烟，“做好控烟工作的一个重点就是既让老烟民戒烟，更要让孩子们不沾烟。青少年是国家的未来和民族的希望，为孩子们打造一个无烟的成长环境，是每个父母的心愿。”

据了解，针对烟草的诱导、烟草售卖等方面出现的新问题，国家卫健委将联合相关部门在全国开展青少年控烟专项行动，从强化青少年控烟宣传引导、严厉查处违法向未成年人销售烟草制品、加大对违法烟草广告促销和赞助的打击力度、加强影视作品中吸烟镜头的审查、全面开展电子烟危害宣传和规范管理、全力推进无烟学校建设等方面着手，切实推进青少年控烟工作落实。(记者 刘昶荣)