研究显示，乐观者心血管事件低35%，全因死亡风险低14%

乐观情绪对身体有很多好处。美国纽约西奈山伊坎医学院、布朗大学医学院和哈佛大学公共卫生学院等机构研究者发现，乐观情绪能起到预防心脏病发作、中风和早亡的作用。

研究人员对15项相关研究进行了分析，共包含229391名参与者，其中10项研究报告了心血管事件数据，9项报告了全因死亡率数据，平均随访13.8年。分析结果显示，与悲观者相比，乐观者发生心血管事件的风险低35%，全因死亡风险低14%。一个人的想法越乐观，患心脏病或死亡的风险越低。

发表在《美国医学协会杂志—网络公开版》上的这项研究认为，乐观者更善于解决问题，他们能更快地找到解决办法，更容易实现目标，也更关注自身健康。此外，乐观者有更健康的饮食和锻炼习惯，不太可能吸烟。乐观情绪还能通过改善新陈代谢、减轻炎症反应来促进心脏健康。▲（王海洋）