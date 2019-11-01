新华社北京10月29日电 （记者侠克）记者29日从北京市卫生健康委获悉，北京市将启动研究型病房规范化建设，初步计划试点建设5个左右的示范性研究型病房，用于开展药物和医疗器械临床试验、生物医学新技术临床应用观察等临床研究。

北京市卫生健康委有关负责人表示，医疗水平的发展离不开科技支撑，也离不开医药健康产业创新。研究型病房可以成为医务人员开展新技术、新方法、新药品和新器械创新研究的策源地和试验田，以推动医学创新进步，并最终走向临床应用，使患者得到更好救治。

据介绍，北京市计划用3年左右的时间，在具有药物和医疗器械临床试验资格的医院择优实施研究型病房建设项目。每家医院研究型病房的病床一般不少于30张，床位数一般掌握在医院现有编制床位数的10%左右。

北京市卫生健康委科教处处长宋玫介绍，增加的床位主要用于临床研究，而非医疗保障。病房运行过程中，会根据科研项目的推进情况进行考核评价。此外，由于临床研究存在不确定性，研究型病房可不纳入医院平均住院日、床位周转次数、病床使用率以及相关费用计算及考核。

据悉，北京市将通过多渠道资助和支持研究型病房与高校、科研机构在药品和医疗器械的研发、生命科学前沿技术的转化研究、生物医学新技术的应用研究等方面开展联合攻关。同时，北京市级财政还将对纳入建设规划的示范性研究型病房给予一次性建设经费补贴和基于考核结果的奖励经费保障。