渔业管理推进“一网通办”
渔民不出门 业务网上办
王 浩 施中英
只进一扇门，最多跑一次
说起过去给渔船办理手续，吕俊顺的感受只有这两个字：“麻烦！”
作为浙江温州洞头区洞头顺舫渔业合作社负责人，吕俊顺管理着160多条渔船。“以前办手续，得一艘船一艘船地递材料、签字，没个十天半个月可办不完，工夫全耽搁在路上了。”
遇到这头疼事儿的还不只是老吕。洞头区坐拥浙江第二大渔场，7500多人以打鱼为生，在册渔船1355艘。因为渔船行政审批既涉及拆旧建新、更新改造，也涉及交易过户等，业务种类繁杂，过去让渔民重复签字、重复递交材料就成了常事儿。再加上渔民分散在全区14个海岛上，交通不方便，所以为渔船办理手续一直让渔民烦心。
改变出现在有了“渔小二”之后。这个办证系统，打通了浙江政务网和中国渔政管理指挥系统通道，可以实现一站式智能化办理。
“太快了！太快了！”在东沙渔港管理站办业务的渔民曾国岁连声感叹。他轻点屏幕，选择项目，扫描身份证，不一会就办好了“渔业船舶所有权登记证书”和“渔业船舶国籍证书”。“前后只用了半个小时，真是省力省心。”
在上海，渔民办理相关证件同样变得更便捷。只要直接登录上海政务“一网通办”总门户，即可按照申报指南在线办理，办理进度短信实时通知。“一网通办”服务做到一网受理、只跑一次、一次办成，让服务更优质、更高效。
农业农村部渔业渔政管理局有关负责人介绍，过去渔业管理分属不同部分，条块分割，群众办证流程繁琐复杂。农业农村部深入推进“放管服”改革，加快实施全国渔船动态管理系统“一网通办”工作。
截至目前，上海、浙江作为“一网通办”试点省市积极探索，成效显著，实现了企业和群众只进一扇门就能办成事，解决了“办不完的手续、盖不完的章、跑不完的路”等麻烦。
打破信息壁垒，实现数据共享
一站式办理的关键在于信息共享。为什么过去群众跑断腿？因为部门之间有信息壁垒，数据互不相通，同一份材料要反复提交，重复办理。
把政务信息集纳到同一平台，需要打破行政藩篱。洞头区的“渔小二”办证系统打通公安、渔业、政务服务等多部门信息。渔民申请完后，数据“跑”起来，相关部门、乡镇街道签字盖章，1个小时内可办理完成各项审批项目。
上海市农业农村委的36项行政许可事项实现了与市级数据对接，渔业捕捞许可证审批、渔业船网工具指标审批、渔业船舶登记三个许可事项实现“部市对接”。上海市农业农村委员会信息中心副主任叶有灿表示，下一步加快实现国家、市、区三级数据资源共享，尽早实现时间减半、材料减半目标，逐步做到从“最多跑一次”到“一次不用跑”。
在技术层面，中国水产科学研究院渔业工程研究所正按照农业农村部的有关要求，按照“渔船渔港综合管理改革”的既定目标，加快推进全国渔船渔港动态管理平台的整合和升级改造，使得信息共享的范围逐步涵盖到渔船、渔港、船员、渔获物管理等。农业农村部渔业渔政管理局有关负责人表示，今后将坚持以信息化为支撑，打造全国“一张网”，提高渔业渔政管理效率，让广大渔民有更大的获得感。
《 人民日报 》（ 2019年11月01日 18 版）
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