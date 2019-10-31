周崇臣：推进四级儿科医疗服务体系建设 提升基层服务能力

近年来，随着二孩政策的放开，我国儿童人口基数将进一步增加。但与儿童人口数量增加相对应的，是我国儿科医生数量的不足。其中，基层医生在儿童医疗服务中承担着重要的责任，但是基层医生服务能力却亟待提升。如何提升基层医生儿科服务能力？河南省儿童医院在医联体建设方面进行了积极探索，医院从2014年开始组建河南儿科医疗联盟，积极推进智慧医院和智慧医疗建设，通过紧密型合作、订单式帮扶、全面帮扶、按需帮扶、联合帮扶等模式，带动整体医疗技术水平提升。

图为河南省儿童医院院长周崇臣

河南省儿童医院院长周崇臣表示，河南儿科医疗联盟弘扬“河南儿科是一家”的理念，合作共赢、错位发展，形成“五驾马车、四轮驱动”理论体系和360°工作路径，推动优质资源有效下沉。“‘四轮驱动’包括政策驱动、主体驱动、高端驱动、客体驱动，牢固构建国家、省、市、县四级儿科医疗服务体系。构筑全省四级儿科医疗服务大格局，推动优质资源有效下沉。”周崇臣介绍说，“医院专家会定期到医联体单位去义诊、查房、指导。从2014年开始培训医生和护士，三个月一对一师带徒精准培训。”

五架马车包括：一，实施“千名医生、千名护士”培训，采取一对一、师带徒、订单式培训等模式，着力提升基层服务能力；二，建立双向转诊机制，畅通绿色通道，上转患儿享有“四优一免”政策：优先预约、优先检查、优先住院、优先急危重症接诊、免挂号费，医院主动下转患儿，跟踪回转患儿的后续治疗；三，建立义诊帮扶机制，以1名内科主任为牵头负责人，外科主任、护士长、行政干部各1人共同组成一个帮扶小组，对口2-3家成员单位实施“一对一”帮扶，开展有针对性的专科帮建、技术指导、协作交流；四，建立远程协同机制，为成员单位免费建设远程会诊中心150家，成立互联网+儿童健康中心，构建“四层级”远程医疗服务体系；五，建立精准扶贫机制，实施“订单式”帮扶，为云南省临沧市临翔区妇幼保健院培训儿童康复专业医生、护士、技师25人次，帮扶该院组建儿童康复科，儿科业务水平明显提升；与滑县人民医院常年开展红十字送医计划；与淮阳县、平舆县开展为期两年的“师带徒”精准扶贫项目等。

“经过培训的医生在儿科诊疗技术方面水平不断提高，待他们回到当地医院再传授给全科室的同事。截至目前，已经培训了18期，每期100余人，共培训近2000名医生护士。除了智慧医院还有智慧医疗，每周都有四五期的专业培训，150家医联体单位员工，都可以在线上线下学习。”周崇臣介绍道。