培养全科医生要有粤派功夫

港式全科医生工作室在广州越来越多了！日前，由香港联合医务中国有限公司和广州社区服务中心合作的港式全科医生工作室已正式开始接诊，香港金牌医生定期驻点，海珠区、番禺区的居民在家门口便可享受到优质的全科医疗服务。在温馨私密的空间里，患者放松地倾听医生的意见，安然地接受诊后服务，贴心又舒适。

治病不如防病。全科医生更关注照顾、临床预防、康复以及保健，在社区颇得人心。人们开始意识到，不要得了病才去治疗，而要通过全科医生的帮助早早就对病情心中有数。对这些承担着基层医疗第一道关口的健康“守门人”，人们也越来越熟知和认同。然而，不可否认的一点是，全科医生在当下是短缺人才。这也成为制约基层医疗服务发展的一个瓶颈因素。

接下来，如何让港式全科医生工作室在广州结出更多的果实呢？扎实练好培养全科医生的“粤派功夫”是关键。而为了培养、吸引和留住优秀的全科医生，广州在引进的“外功”上做了很多探索。去年10月，番禺便率先试点港式社区卫生服务模式，跨境医疗服务、港式金牌全科医生陆续落地。借助地方政府的牵线，粤港澳大湾区的跨城合作频频。本地基层医疗保健不仅引进吸收了优秀的解决方案，而且还补充了社区家庭医生的新鲜血液。

从另一方面讲，从机制建设入手，广州要活用香港的模式、经验，练好“转化吸收”的“内功”。在这方面，广州需要以合作共建全科医生工作室为契机，梳理、整合一套特色的全科医生人才培养体系，从人才激励政策上补齐短板，把社区医疗机构的资源和渠道用好用足。广州可以学习借鉴香港模式，把全科医生工作室变为培养全科医生的“孵化器”，打通三甲医院和社区医院的资源，开展分级诊疗、双向转诊、区域医疗资源共享、医联体内部能力建设支持。

同时，建立全科医生培训的评估考核标准至关重要。在与香港企业合作建设全科医生工作室的过程中，广州可以借机引进标准化的全科培训体系，尝试用个性化教学为广州乃至全国输送全科师资和全科医生。经过坚持不懈的“内外兼修”，越来越多的人才会充实到健康“守门人”的队伍中去，具有广州特色的全科医生工作室便会在花城“遍地开花”。