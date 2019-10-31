全国流感疫苗总体供应量充足

昨天上午，国家卫健委疾控局副局长贺青华表示，今年全国流感疫苗总体供应量充足，目前已供应各地1700多万剂次，是去年同期供应量的三倍，各地累计接种已经超过800万剂次，是去年同期的两倍。

贺青华介绍，今年国家卫健委会同工信部多次召开座谈会，不断增强疫苗生产企业的信心，大幅度调高生产计划，协调国家药监局加快疫苗的批签发，推动疫苗尽早上市。今年流感疫苗总体供应量充足。据统计，全国流感疫苗今年计划供应2800万剂次，比2018至2019年流行季翻了一番多。目前疫苗生产批签发的进程在加快，批签发量已经超过了2000万剂次。疫苗的供应和接种正在有序推进，目前已供应各地1700多万剂次，是去年同期供应量的三倍；各地累计接种已经超过了800万剂次，是去年同期的两倍。

针对部分群众反映接种疫苗紧张的情况。贺青华表示，国家卫健委已关注到这一情况，经过核实，这属于部分群众短期扎堆接种导致的局地短期供应不足，卫生健康部门将通过动态监测预警和评估，确保各地能够有效调配疫苗的采购和使用，保障疫苗接种精准有序进行。

针对流感治疗药物“达菲”的供应，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红明确表示，“达菲”整体供应没有问题，即使个别点位出现瞬时短缺也可以通过科学调配药物得到解决。

疫苗接种要明确重点人群。流感疫苗是全球公认的防控流感的有效手段。要以儿童、老年人、医务人员等为重点人群，完善流感疫苗免疫策略和接种方案。同时，需关注心血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等特定慢性病患者，优先推荐接种。（记者 张航）

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北京已累计接种流感疫苗86万支

北京市卫健委副主任安学军介绍，今年7月，北京在去年基础上增加了20%的流感疫苗采购量。9月16日就启动了对中小学生、老年人等重点人群的免费接种，较往年提前了1个月。

截至目前，北京已经累计接种流感疫苗86万支，计划于11月底完成全市接种150万支的年度目标。