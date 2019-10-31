农产品网络零售大涨26.4%
商务部日前公布了2019年前三季度全国网络零售市场发展情况。今年前三季度，我国网络零售市场保持平稳较快增长，全国网上零售额达7.32万亿元，同比增长16.8%。
商务部电子商务司负责人表示，前三季度，我国网络零售市场消费内容和渠道呈现双升级。商务大数据监测显示，前三季度具有质量和服务优势的B2C模式占比达78%，同比增速达23.4%，高于网络零售整体增速6.6个百分点。高性价比、智能化、个性设计、文创产品等销售额增长迅速。智慧化门店和体验式场景受到消费者广泛青睐。
农村电商也保持良好发展势头。据商务大数据监测，前三季度全国农村网络零售额达1.2万亿元，同比增长19.7%，增速高于全国2.9个百分点。全国农产品网络零售额2824.7亿元，同比增长26.4%。
跨境电商则不断推动外贸提质升级。商务大数据对重点电商零售进口平台监测显示，跨境电商零售进口额同比增长超过30%。从产地国看，自日本、美国、韩国进口额排名前三，占比分别为20.5%、14.9%和10.8%。从品类看，化妆品、粮油食品和日用品进口额排名前三，占比分别为34.6%、27.6%和13.8%。截至9月底，我国已与19个国家建立了电子商务合作机制。（记者 袁璐）
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