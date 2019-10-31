医疗服务下沉 助力健康脱贫

人民网成都10月30日电 （记者张文）“过去，生病不敢住院；现在，生了大病也有保障，压力小多了。”四川省巴中市巴州区枣林镇灵山村贫困户梁述华说，今年5月，他患双肾结石、脾肿大等疾病，在巴州区人民医院住院治疗，花了两万多元，按照健康扶贫政策规定，医保报销1.2万多元，医疗扶助基金支付9500多元，个人实际负担只有648元，不到3%。

近年来，巴中市巴州区完善健康扶助政策，推动医疗服务下沉，多举措解决群众看病难。当地整合卫生、民政、优抚等10类资金，对因病致贫人员实行多层次扶助，近年来救助住院贫困人口约2万人次，救助总金额达7652万元。同时，完善贫困人口代缴医疗保险费政策，已为7.9万名建档立卡贫困人口代缴基本医疗保险费1745万元。

“我们大力推进乡镇卫生院和村卫生室标准化、乡村中医药服务体系等5个方面的建设，形成了以城带乡、医患互动、群众家门口看病的就医新格局。”巴州区卫生健康局党组书记、局长吴松说。

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 06 版）