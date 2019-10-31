流感疫苗总体供应充足
人民网北京10月30日电 （记者白剑峰）国家卫健委有关负责人在今天召开的例行新闻发布会上表示，我国流感疫苗总体供应量充足，全国流感疫苗计划供应约2800万剂次，比2018—2019年流行季实际使用量翻了一番。目前，各地累计接种量超过800万剂次，是去年同期的2倍。
近期，部分地方预防接种点出现流感疫苗供应紧张的情况。国家卫健委疾控局副局长贺青华说，疫苗供应紧张并非由疫苗总体供应不足引起，而是今年流感疫苗较往年提前1个月上市，部分群众认为越早打越好，扎堆到预防接种点要求提前接种，但是疫苗是分批次供应上市，且按照流感流行规律由北向南有序供应。
贺青华说，国家卫健委积极协调国家药监局加快疫苗检测，首批通过批签发疫苗较去年提前近1个月，目前批签发量已超过2000万剂次。疫苗供应和接种有序推进。根据我国流感疫情历年流行规律和疫苗分批生产上市的情况，确定疫苗接种按照由北向南逐步推进的原则，优先确保流感防控重点人群接种。目前，已供应各地1700多万剂次，是去年同期供应量的3倍。各地流感接种工作正有序进行。
《 人民日报 》（ 2019年10月31日 12 版）
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