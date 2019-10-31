校园“明厨亮灶”能否延伸监督

29日，教育部于珠海召开新闻发布会。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，截至10月14日，全国中小学包括幼儿园，建有食堂的共38万所，其中已有31.86万所达到了“明厨亮灶”，覆盖率84%。（10月30日《科技日报》）

校园食品安全关系到学生的健康，而保障食品安全的有效措施之一便是“明厨亮灶”，即把校园食堂后厨置于阳光之下，为群众监督创造有利条件。为此，有关部门要求校园“明厨亮灶”比例今年要达到70%。从上述数据看，提前超标完成了年度任务。

这意味着目前84%的校园食堂后厨，外界都能“看得见”——应该通过手机可以看，也能通过其他渠道看。不仅学生家长、公众可以看，教育、市场监管等部门也应该看到。这种监督，既能对食堂工作人员形成震慑，也能让家长和公众对校园食品更放心。

按照计划，要逐步实现学校食堂“明厨亮灶”全覆盖。如何加快推进剩余16%的学校食堂被覆盖仍是考验，因为剩余的往往是“难啃的骨头”，这需要有关方面加大投入、督促的力度。

已被覆盖的学校食堂后厨，首先要确保监督的质量。比如，提供给群众监督的渠道应该多元化。再比如，后厨的摄像头覆盖必须不留死角。去年，国家市场监督管理总局制定并印发的《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》，对校园食堂同样有指导意义。

此外，还应该考虑逐步延长监督的深度和广度，即在校园食堂全面覆盖“明厨亮灶”是第一步，在此基础上，监督还应该向校园食堂后厨之外的地方不断延伸，比如部分食品不是后厨加工的，而是从外面采购的加工成品，这种食品制作过程也要监督。

再比如，校园食堂采购的食材来自哪里、经过哪些检验程序等情况，也要在条件成熟的时候呈现在公众面前。这样一来，就能倒逼校园食品的整个供应链都能规范起来，而不是局限于后厨透明。因为后厨只是食品供应最后一个环节，还有其他环节。

可能有人会认为延伸监督目前还不是时候，实施起来也有难度。但在笔者看来，已经实现“明厨亮灶”的校园食堂，不妨根据食品采购路径逐步延伸监督的范围。在网络技术、监控技术不断发展的今天，实施延伸监督并不难，关键是有没有这种决心。

我们要意识到，实施“明厨亮灶”虽有多种积极价值，但作用也是有限的。因为只能让公众看到食堂后厨，却看不到后厨之外的环节。而食品安全不只取决于后厨加工，而是取决于整个食品供应链条，对校园食品实现全链条监督，坦率说是一种趋势。

如果校园食堂“明厨亮灶”覆盖率实现百分之百，监督触觉从后厨逐步向外延伸，我国校园食品整体合格率必然持续提升，发生食品安全事件的几率则会不断下降。今天，既然我们能做到校园“明厨亮灶”覆盖任务提前完成，未来延伸监督也有希望。（老鹰）