2800万剂次 全国流感疫苗供应充足

昨日上午，国家卫健委就全国流感防控工作有关情况举行例行发布会。根据国家卫健委消息，2019-2020年流行季，全国流感疫苗计划供应2800万剂次，总体供应量充足，比2018-2019年流行季实际使用量翻了一番。

已供应各地疫苗1700多万剂次

国家卫健委疾控局副局长贺青华介绍了流感疫苗供应及使用情况。

贺青华说，流感疫苗属于非免疫规划疫苗，由居民自愿、自费接种。目前来看，今年流感疫苗总体供应量充足。据统计，全国流感疫苗计划供应约2800万剂次，比2018-2019年流行季实际使用量翻了一番。目前，全国疫苗生产批签发加速推进。国家卫健委积极协调国家药监局加快疫苗检测，首批通过批签发疫苗较去年提前近一个月，目前，批签发量已超过2000万剂次。

疫苗供应和接种正有序推进。根据我国流感疫情历年流行规律和疫苗分批生产上市的情况，确定疫苗接种按照由北向南逐步推进的原则，优先确保流感防控重点人群接种。目前，已供应各地1700多万剂次，是去年同期供应量的3倍。各地流感接种工作正有序进行，累计接种量超过800万剂次，是去年同期的2倍。

提前接种导致疫苗供应紧张

贺青华说，国家卫健委也关注到部分媒体及网民反映近期部分地方的预防接种点出现流感疫苗供应紧张的情况。

经积极核实，疫苗供应紧张并非由疫苗总体供应不足引起，而是今年流感疫苗较往年提前一个月上市，部分群众认为越早打越好，扎堆到预防接种点要求提前接种，但是疫苗是分批次供应上市，且按照流感流行规律由北向南有序供应，导致部分预防接种点出现了供应紧张的情况，通过各地加大宣传、做好预约登记等措施，相关情况正在逐步缓解。

中国疾控中心副主任冯子健介绍，现在是流感非流行季节，流感活动比较弱，估计到下个月也就是12月以后，才逐步进入流感的高峰季节，12月份、1月份是既往观察到的、特别是北方地区流感高峰季节的主要时间段。

冯子健还透露，鼻喷三价流感疫苗预计12月份上市。

疫苗将实现电子化可追溯

为扎实做好流感防控工作，近期，国家卫健委印发了《2019-2020年流行季流感防控工作方案》，提出了15项重点措施，其中既包括明确流感疫苗接种重点人群、优化疫苗接种服务、加强相关疫苗政策研究等3项与生物疫苗相关的措施，同时也包括提倡健康生活方式，养成良好卫生习惯。

方案明确要求，要加强学校和托幼机构指导，严控聚集性疫情发生，对于流感等疫情做到早发现、早报告、早处置。如出现聚集性疫情，要按照《流感样病例暴发疫情处置指南》，指导教育部门采取休学停课等必要措施。要以儿童、老年人、医务人员等为重点人群，完善流感疫苗免疫策略和接种方案。同时，需关注心血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等特定慢性病患者，优先进行推荐。

今年6月29日，全国人大通过了《疫苗管理法》。这是全球第一部以法律的形式规定疫苗管理，今年12月1日正式实施。这部法一共11章100条，都是针对疫苗的管理、预防接种及疫苗运输、使用等方面。国家卫健委疾控局局长常继乐说，社会比较关注的就是疫苗的电子信息化管理、电子可追溯平台系统的建设，今年年底有12个省份正式试点，明年3月全国将实现疫苗电子化可追溯。 文/本报记者 蒋若静

关注

北京已接种流感疫苗86万支

北京市卫健委副主任安学军介绍，9月16日起，北京市启动了对中小学生、老年人等重点人群的免费接种。目前，北京已经累计接种流感疫苗86万支，计划于11月底完成全市接种150万支的年度目标。

针对疫苗供应情况，安学军表示，北京流感疫苗供应情况是三级调度，从市、区到基层医疗机构，每日调度，确保疫苗供应充足，也避免浪费。

北京还会同教育、市场监管等部门对学校、托幼机构等重点单位防控措施落实开展监督检查。对医疗机构感染、重症、急诊等重点科室落实院感控制情况以及流感疫苗预防接种单位规范接种情况的监督检查，针对问题下达整改通知单，限时整改，确保各项工作落实到位，已累计检查指导3100个机构和集体单位，12月上旬基本完成全覆盖。