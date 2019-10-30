2019首都国际癌症论坛在京召开
《“健康北京2030”规划纲要》指出，到2030年城市人均期望寿命超过83.4岁。但目前，随着经济社会快速发展和居民生活方式转变，疾病谱发生了深刻变化，恶性肿瘤已成为居民主要的健康杀手，在此背景下， 2019首都国际癌症论坛于10月25日-27日在京召开。
论坛由中国抗癌协会、首都医科大学主办，首都医科大学附属北京世纪坛医院、首都医科大学肿瘤医学院、首都医科大学肿瘤学系承办，吸引了国内外肿瘤防治领域的专家、学者参加。
本次会议主题为“科学 整合 人文”，聚焦肿瘤的基础研究、转化研究、免疫治疗、外科新技术、肿瘤缓和治疗、临床试验、护理等专业方向，介绍当前国内外肿瘤诊治的最前沿、最有价值的学术研究和肿瘤防治的新观念、新进展和新资讯。
首都医科大学附属北京世纪坛医院院长徐建立表示，北京世纪坛医院在成为首医肿瘤学院、学系挂靠单位后，着力打造以肿瘤为特色的学院型医院，并将以肿瘤为特色的强专科、大综合学院型品牌医院的发展目标写入医院发展规划。论坛的举办对于医院发展目标的实现起到了重要的推动作用。
北京市卫生健康委员会党委委员、北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦表示，“近年来，癌症发病率明显增高，诸多肿瘤病因病理等还不甚清楚，这就要求从事医疗卫生领域的科学家、研究者和从业人员更加勤奋不辍地加快肿瘤防治研究的脚步。”
中国工程院院士于金明教授、美国纪念斯隆凯特琳癌症中心Michel教授、首都医科大学陈振文教授、美国FDA评审中心王亚宁教授、中国医学科学院黄波教授、范德比尔特大学医学院Naji教授做了精彩的学术演讲。
本次论坛突破以往癌症论坛单纯技术性探讨与理论性推介，更加注重、突出肿瘤综合治疗概念，包括基因治疗、免疫治疗、营养治疗、人文关怀等既包涵科学技术的引领同时也回归医学人文的本真。
论坛期间，共有34个分会场开展不同领域的学术探讨，为首都乃至全国从事肿瘤防治的临床、科研人员提供一个与国际交流的平台。
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