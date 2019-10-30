首届雅培瞬感中国行业生态大会暨2019商业创新合作伙伴大会在沪召开
10月29日，首届雅培瞬感中国行业生态大会暨2019商业创新合作伙伴大会在上海召开。据了解，大会以“瞬感 新生态 联未来”为主题，邀请了来自不同领域的行业专家、知名企业、意见领袖共同探讨糖尿病疾病管理的机遇、挑战以及解决方案，号召各界人士从不同角度和方向共同助力糖尿病管理，并结合创新技术通过数字医疗、智慧医疗共同建设“健康中国”。
雅培糖尿病护理业务大中华区、东南亚和韩国区总经理向宇与行业伙伴代表共同出席“2030健康生活启动仪式”
过去几十年间，全球糖尿病的病例数和患病率都在逐年上升。糖尿病这个“健康的隐形杀手”，目前已成为一项重大公共卫生问题。2018年，国际糖尿病联盟发布《全球糖尿病概览》显示，2017年全球约4.25 亿人患有糖尿病。而在我国，今年7月实施的《健康中国行动（2019—2030年）》显示，我国是全球糖尿病患病率增长最快的国家之一，目前糖尿病患者超过9700万，糖尿病前期人群约1.5亿。同时，将糖尿病的疾病防控列为重要任务之一，制定了“到2022年和2030年，18岁及以上居民糖尿病知晓率分别达到50%及以上和60%及以上；糖尿病患者规范管理率分别达到60%及以上和70%及以上；糖尿病治疗率、糖尿病控制率、糖尿病并发症筛查率持续提高”的目标。
与会人士指出，对于患者和医护人员来说，要科学管理糖尿病，每日进行持续而准确的血糖监测至关重要——进行血糖监测的次数越多，患者就越能了解葡萄糖水平，更精准地管理糖尿病，降低心脏病、肾衰竭和糖尿病足等严重并发症的发展风险，改善健康状况。另外，持续而准确的血糖监测数据，不但可为患者日常生活中的饮食、胰岛素的使用提供指导信息，也为医生提供了重要的参考依据，可极大节省医患交流时间，方便医生快速、准确地做出判断，制定相应的治疗方案，为糖尿病综合管理提供指引。
雅培糖尿病护理业务大中华区、东南亚和韩国区总经理向宇发言
对此，雅培糖尿病护理业务大中华区、东南亚和韩国区总经理向宇表示，凭借前沿科技帮助中国患者更便捷地管理血糖、改变生活，尤其是帮助数十万糖尿病患者摆脱指尖采血的痛苦和不便是雅培的荣幸。未来，公司将持续努力，通过创新的产品和技术以及广泛、多样化协作，推动中国糖尿病预防、诊疗和管理的不断进步。
据了解，在会上，与会嘉宾对于糖尿病防控发表了各自的看法。部分行业专家和企业针对糖尿病管理进行了探讨和分享，其中包括“糖尿病管理新时代的专家洞察”、“创新驱动下的糖尿病管理以及智能化慢病生态管理的应用”等话题。行业伙伴也纷纷出谋划策并分享新战略，包括“供应链生态化”、“赋能供应链全端的创新举措”以及智慧健康策略。另外，糖尿病营养管理、新零售和无界营销等话题也引起了大家的热烈探讨。
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