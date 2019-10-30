缺觉的人真的容易肥？

日前，美国《脂类研究杂志》刊登一项最新研究显示，4天没睡好，就会导致体内脂肪快速堆积，体重增加。

研究人员对15名20多岁的健康男性进行了研究。开始前一周，参试者在家中每晚保持10小时的睡眠。实验期间，参试者连续4天食用高脂肪高热量的食物，每晚睡眠不到5个小时。结果发现，大多数参试者表示，在睡眠不足的情况下，会比睡眠充足时更容易感到吃不饱。血液检查结果发现，睡眠不足会使餐后血液中的脂肪快速清除，被身体储存，进而导致体重迅速增加。

科学家表示，缺觉对健康的影响，仅从体重变化就能看出来。早期研究发现，睡眠不足时，体内瘦素水平降低18%，而饥饿素水平则会增加28%。睡眠不足时，人们会吃得更多（尤其是高热量食物），将其储存为额外能量。

综合/全媒体记者文静