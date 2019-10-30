中国疾控中心： 二手烟危害儿童呼吸健康
中国疾病预防控制中心慢病中心主任吴静教授近日介绍，父母任何一人吸烟，儿童患上呼吸道疾病、下呼吸道疾病和喘息性疾病的风险均高于父母不吸烟的儿童，且儿童患呼吸系统疾病的次数随吸入二手烟的增加而增加。
吴静表示，男性是吸烟的主流人群，吸烟除了对孩子健康造成不利影响，对男性自身的危害更为严重，肺癌、慢阻肺、心脏病、糖尿病、脑卒中等都与吸烟有重要关系。吸烟会引起肺癌，公众认知已经比较明确，吸烟与高血压、糖尿病、冠心病等慢性疾病的关系，公众的认知相对较弱。
中国控烟协会原常务副会长许桂华表示，二手烟的危害不亚于一手烟。有研究证实，烟草燃烧过程中许多化合物在二手烟中的释放率比一手烟还高，如一氧化碳，二手烟是一手烟的5倍，焦油和烟碱是3倍，氨是46倍，亚硝胺（强烈致癌物）是50倍。爸爸的吸烟行为，对子女的示范效应最为直接。青少年处在生长发育阶段，身体比较稚嫩，对烟草伤害的抵抗力较差，青少年吸烟比成年人吸烟的危害更大。
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