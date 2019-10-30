全国学校食堂超80%已“明厨亮灶”
张盖伦
29日，教育部于珠海召开新闻发布会，通报了校园食品安全专项整治有关情况。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，截至2019年10月14日，全国学校食堂“明厨亮灶”数量达到31.86万户，覆盖率占有食堂学校数的84%；直辖市、省会城市和计划单列市学校食堂“明厨亮灶”数为5.28万户，覆盖率占有学校食堂数的91%。
2019年9月9日，教育部会同市场监管总局、公安部、农业农村部联合部署开展整治食品安全问题联合行动，明确了工作机制。截至2019年10月14日，专项整治期间，各地检查学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者63.1万户次，约谈2.7万户，立案查处2667起，警告1.14万户次，取缔无证经营者496户，撤换食品原料供货商2352个，更换供餐单位536个。
此外，教育部对营养改善计划出现问题的省份开展督办工作，妥善解决问题，确保食品安全。集中约谈相关省份负责人，督促及时做好校园食品安全整改工作，坚决斩断从孩子“口中夺食”的黑手。
据市场监管总局食品经营司副司长马如林介绍，在春季学期，各地市场监管部门约谈学校食品安全相关责任人3万人次，下达责令改正通知书6万份，立案2287件，罚没5997万元，取缔5299家。目前，市场监管部门正在严查学校食堂和供餐单位未取得许可生产经营、从业人员无健康证明、校园周边无证无照经营小卖部、小餐饮，经营“三无食品”、超过保质期限食品和腐败变质食品等行为，对发现的违法行为敢于较真碰硬，力求一查到底。
王登峰强调，接下来，要严格落实学校相关负责人陪餐制度，提高学校食堂“明厨亮灶”覆盖率， 到今年11月底，实现直辖市、省会城市和计划单列市学校食堂“明厨亮灶”全覆盖。（记者张盖伦）
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