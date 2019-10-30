中药配方颗粒制备与质量控制重点实验室开建

江苏省中药配方颗粒制备与质量控制关键技术重点实验室建设方案，10月27日在国药集团江阴天江药业正式通过江苏省科技厅组织的专家组论证。这标志着该重点实验室建设正式进入实施阶段，也是江苏在推进中医药现代化、产业化上取得的新突破，将进一步提升科研创新能力和加速推进中药配方颗粒标准研究成果转化，促进中医药产业高质量发展和走出去。

据了解，由江阴天江药业有限公司承担建设的江苏省中药配方颗粒制备与质量控制关键技术重点实验室，将在现有江苏省中药配方颗粒工程技术研究中心等系列研发平台基础上，与国内高校院所开展广泛合作，把研究开发工作进一步向基础研究与应用基础研究方向延伸，集中力量突破系列行业关键共性技术，开展系列国家标准、国际标准、美国标准的研究制定，抢占该领域国际技术制高点。

江苏省科技厅相关部门负责人介绍，江苏将通过在企业建立和运作重点实验室，进一步提升企业自主创新能力，推动中药配方颗粒理论体系的完善和提升行业综合创新水平，成为国内中药配方颗粒产业技术创新的孵化基地，以及一流的中药配方颗粒创新人才培育基地，创建具有省内甚至国内领先水平的、以中药配方颗粒制备与质量控制关键技术为主要目标的示范性重点实验室，不断推动中医药的国际化进程。（记者过国忠）