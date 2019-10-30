老龄产业将成为我国“动力产业”之一

“人口老龄化问题是涉及经济社会发展的重大问题。人口老龄化国情教育确定了三类重点教育对象，党政领导干部、大中小学生、广大老年人。”10月11日，中国老龄协会副会长吴玉韶在国家卫生健康委员会（以下简称“国家卫健委”）召开的专题新闻发布会上说。

“从1999年我国1.3亿老年人占总人口10%，到2018年2.49亿老年人占总人口17.9%，20年间，我国人口老龄化速度发展还是比较快的。”吴玉韶介绍道，但是全社会对人口老龄化认识的误区还很多。比如，把人口老龄化等同于老年人问题或者养老问题；把老龄工作缩小为部门工作或者业务工作，“其实老龄工作是全党全社会的一项工作”。

老龄产业是为满足老年人特殊消费需求而由市场提供产品和服务的生产部门和企业的集合，其涉及的领域包括生活用品、辅具、医疗、康复、住宅、教育、娱乐、咨询等。

“在经济新常态的宏观背景下，大力发展老龄产业不仅有利于经济增长方式的转型，同时也是积极应对人口老龄化的一项战略选择，更是改善民生、满足老年人物质精神文化需要的必然要求。”北京大学社会学系教授陆杰华说。21世纪以来，尤其是党的十八大以来，党中央、国务院释放一系列促进老龄产业发展的相关红利政策，我国老龄产业呈现出良好的发展态势，日渐成为国民经济的一个重要产业和经济新常态下不可忽视的重要议题。当前中国老龄产业发展的公共政策环境良好，市场需求不断拓展释放，市场供给不断扩大，社会力量参与的热情日益高涨，我国老龄产业迎来了前所未有的黄金发展期。

陆杰华表示，老龄产业的发展应以“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”为基本目标，以“全面、多样、高质量满足老年人需求”为根本宗旨；坚持“政策推动，企业参与，市场运作，统筹规划，社会支持”的总体思路，有序推进老龄产业各个领域的整体可持续发展，特别是优先发展养老服务业，鼓励发展老龄休闲业和老龄保险业，重点推进康养与智慧养老，解放思想，更新理念，稳步推进我国老龄产业快速健康高质量发展，使老龄产业成为未来我国国民经济的“动力产业”之一。

老龄社会将是我国现代化建设面临的新的重要国情

南开大学经济学院教授原新认为，老龄社会对我国来说是一个非常大的挑战。“人口老龄化是‘百年未有之大变局’中在人口发展领域的具体体现，快速老龄化是实施新时代‘两个十五年’发展战略的人口基础。老龄社会是我国现代化建设面临的新的重要国情。”老龄社会的本质问题是经济问题，这样的共识已基本达成，“积极应对人口老龄化需要不断增强经济实力”。

在原新看来，我国老龄社会的人口红利还继续存在。“我们在讨论人口老龄化问题时，更多地把眼光放在了老年人的问题上，实际上我们要看到还有一些机会。”原新说，“从现在到2050年，我国60岁以上的老年人口将从2.5亿增长到近5亿。与此同时，15-59岁的劳动年龄人口从现在的9.1亿将减少到7.2亿，比改革开放初期1978年的劳动总量多1.8亿，劳动力供给依然是比较丰富的。”

目前我国人口综合素质在大幅度提升，我国正由人力资源大国向人力资本大国转型。“健康条件的改善——2018年中国人均预期寿命达到77岁，婴儿死亡率降到6.1‰，这两个指标优于中高收入国家平均水平。15岁以上人口的平均受教育年限达到9.6年，受过普通高等教育的人口比重占总人口的12.5%。尤其是年轻一代，20-29岁人口中，受过高等教育的约占34%，这是非常大的进步。”原新说。

原新认为，老年人力资源开发潜力巨大，健康寿命的延长给老年人口的经济参与提供了基本保障。在这样的大背景下，我们应该有条件、有准备、有信心应对老龄化时代。

将进一步破解制约医养结合发展的难点

国家卫健委老龄健康司司长王海东介绍，下一步，国家卫健委将主要围绕建立完善老年健康服务体系、增加老年健康服务供给、提高老年健康服务水平开展6项工作。

据悉，《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》文件很快将印发，此意见的目的就是要推动建立包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护和安宁疗护这6个环节覆盖城乡、综合连续的老年健康服务体系。继续开展老年健康促进行动也是健康中国行动15个专项之一，包括9个指标23项具体行动。“今后一个时期，这是我们的一项重点任务。要继续推动在政府、社会、个人以及家庭三个层面，实现健康老龄化”。

要开展老年友善医疗机构的创建活动，推动各级医疗卫生机构开展适老化改造，开展老年友善服务，增加老年人就医便利程度。要推动各地开展阿尔茨海默病的防治宣传活动，国家卫健委已经印发了《阿尔茨海默病预防的核心信息》，下一步将组织各地进行宣传，提高全社会的预防意识。要开展失能老年人的健康评估和健康服务的试点工作。努力探索建立失能老年人长期照护的服务体系和长期照护制度。要继续开展安宁疗护试点工作，通过试点地区的探索建立标准和规范，以利这项工作顺利、科学地开展下去，造福更多老年人。

在社会比较关注的医养结合方面，王海东表示，医养结合就是医疗卫生服务和养老服务相结合，就是面向居家社区以及机构养老的老年人，在日常生活照料的基础上，给他们提供所需要的医疗卫生服务。“我们即将印发《关于深入推进医养结合发展的指导意见》，就是要进一步破解一些制约医养结合发展的难点、堵点问题”。（记者 鄢光哲）