立足教育，精准管理，激活“健康细胞”造福三秦人民

“一人健康是立身之本，人民健康是立国之基。”2019年7月15日，健康中国行动推进委员会公布《健康中国行动（2019—2030年）》文件，一场围绕疾病预防和健康促进两大核心的健康中国行动，在广袤无垠的中华大地落地生根。

预防是最经济最有效的健康策略，2017年12月，陕西省委、省政府印发《“健康陕西2030”规划纲要》，以8类健康细胞建设为抓手，把落实预防为主作为健康陕西建设的重要举措，全面推进健康陕西建设。

为什么把预防作为健康陕西建设的重点？8类健康细胞建设工作有哪些成效？近日，本网记者随同国家卫生健康委规划发展与信息化司走进陕西，近距离观察陕西的健康促进工作。

立体化健康宣传，打造“全方位”健康教育

“无痛分娩整个过程中麻醉药的浓度很低，不会影响子宫规律性收缩，产妇的意识也是清醒的……”10月17日，陕西省人民医院孕妇学校的健康科普大讲堂上座无虚席。这种公益性质的健康科普讲座已经成为医院“特色”，每天都会在不同科室举行。

陕西省人民医院孕妇学校教室内学员们接受医生指导 / 高瑞瑞 摄

“我们要把健康教育走在前面，以预防为主，让患者少生病，不生病。”主持孕妇科普讲座的陕西省人民医院产科护士长杨春荣向记者介绍到。在陕西省人民医院“让健康无处不在”不只是一句简单的口号，而是医院将健康教育健康服务融入日常诊疗每个环节的实际行动。

踏入医院的大门，电子屏幕、宣传展板根据健康宣教日和季节性变化，有针对性地宣传疾病健康教育知识已成为医院的日常，如何让健康教育知识不止步于宣传，而是切实融入到行动，陕西省人民医院院长宋张骏向记者透露了秘诀所在：“让医院的健康教育与医护人员的绩效挂钩，在每月的患者满意度调查中，医护人员对患者的健康教育是其中重要的考核指标。”

据宋张骏介绍，门诊候诊时，导医会进行口头健康教育指导和咨询，发放健康教育资料；接诊时，医生会进行随诊健康教育，针对病情指导合理检查、合理用药；患者住院后，会拥有一份健康评估和健康教育评价档案；出院时，附带一份饮食、锻炼、用药复诊的书面健康教育小贴士；慢性病或有复发倾向的患者回家后，定期会接到主管医生和护士定期回访电话，接受居家康复和护理指导。“健康教育就是要“全方位”的关怀患者，这样才能够解决患者健康根源性问题，从而唤起患者的健康意识，让患者成为个人健康责任的第一人”宋张骏表示。

岐山县中心小学老师正在为学生讲解健康知识 / 高瑞瑞 摄

如果说医院的健康教育是从“已病”层面实施干预，那么，学校的健康教育就是从“未病”层面预防疾病，促进健康。岐山县中心小学聘任县中医医院副主任医师赵亚岚为学校兼职“健康副校长”，指导学校开展健康知识普及、健康教育工作，赵亚岚表示，自学校开展健康教育工作以来，学生健康行为形成率逐步提高，学生正确洗手率达到90%，掌握正确刷牙技能的比例达到82%，坐姿正确率达到86%，教师、学生、家长、社会满意率均达到80%以上，真正达到了预防疾病，促进健康的效果。

“心与心的交流才是健康教育最大的价值。”陕西省人民医院院长宋张骏总结到。这是不仅是健康教育的核心所在，也是健康陕西建设的关键所在。

网格化健康服务，推动“精准”健康管理

在西安市莲湖区社区内，71岁的居民梁奶奶患有半身不遂，是社区内长者屋的常客，虽然行动不便，但每周都会有医生上门为她检查身体，做健康指导。在她看来，社区嵌入式医养结合为她的晚年生活提供了极大的便利，又有专门家庭医生团队呵护老人们的身体健康，真正的解决了老人们晚年生活的实际困难。

“我们团队为长者屋的老人们定期检查身体，提供以预防保健为主的健康管理服务，让老人在熟悉的地方有尊严地持续生活”西安市莲湖区土门社区卫生服务中心护士张小娥说。据统计数据显示，近年来西安市人口老龄化进程加速，2017年末，65岁以上的老年人口达到107.42万人，占总人口比重达11.17%，西安全面进入老年型社会，这对以老年人为主的社区健康管理提出了新的要求。

目前，西安市莲湖区针对社区内优质资源不足，分级诊疗承载力不强，家庭医生签约服务工作效果不佳等基层卫生健康工作普遍面临的问题，紧紧抓住网格服务和精准管理这两个轴心，织密层级卫生健康服务管理网络，做细做实家庭医生签约服务打通诊疗最后一米。

莲湖区卫生健康局局长刘卫向记者介绍到，该区从2018年起，计划用3年时间打造160个“5+N”家庭医生服务团队，目前已打造102个。“5”是指服务团队中要有全科医生、公卫专干、护理人员、卫生计生专干、健康管理师；“N”除多名健康指导员外，还包括医联体牵头医院、各类专科联盟的医务人员，切实做到点对点的精准服务。

老年健康行动不仅要在健康社区中落实，健康村庄同样是工作的重点。1953年宝鸡市岐山县堰河村被国务院授予“农村爱国卫生的一面红旗”荣誉称号，是省级卫生示范村、美丽宜居示范村，市级美丽乡村。

宝鸡市岐山县堰河村村民正在接受健康知识教育/ 高瑞瑞 摄

金秋时节，堰河村村民在村口整齐排坐，接受该村每月一次的健康知识讲座，现场气氛热烈，引人关注。“健康知识讲座自开讲以来，对我们的帮助很大，尤其是针对一些患有特殊疾病的村民，听完相关讲解不仅提高了健康意识，还促进了不良生活习惯的改善，村里的老年人几乎逢叫必到。”堰河村村民林亚周说。

据悉，自2018年陕西省开展健康村庄建设工作以来，堰河村实施健康“六大”工程，全面提升群众健康水平。投资7.2万元建成健康小屋，为群众免费提供健康自检服务，并对堰河村村民健康状况进行调查，通过对全村531人随机的问卷调查分析得出，全村发病前三位的疾病为高血压、颈腰椎病和糖尿病，主要原因是村民日常饮食油盐食用量超标，膳食结构不合理、缺乏锻炼等。在明确村民存在的主要健康问题之后，实施精准的健康问题干预工程，全面开展“三减三健”等健康教育，引导村民养成健康生活习惯。

立足教育，精准管理，这是健康陕西行动实施两年以来的核心理念。据悉，即将出台的健康陕西行动（2019～2030年）》等3个重要文件，将继续开展以8类健康细胞建设为横向，18项行动为纵向的健康陕西行动，在健康教育与健康管理的策略之下，全面激活健康细胞，让三秦人民共享健康成果。

（高瑞瑞）