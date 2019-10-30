从90后买保健品说起

“褪黑素”“辅酶Q10”……90后养生焦虑推动了保健品的新一波崛起。据媒体报道，当下越来越多的年轻人开始购买保健品。

90后陷入养生焦虑，成为保健品消费市场的主力军，恐怕刷新了不少人的观感，乃至颠覆了公众对90后的印象。其实，无论出于什么原因，90后购买保健品都是个人自由。“身体是革命的本钱”，越来越多的年轻人注重保养、顾惜形象，特别是渴望通过服用保健品来换取身体康健，倒也不必对此大惊小怪。

但不可回避的是，当前保健品市场鱼龙混杂，一些所谓的保健品不仅保不了健康，反而会损害健康。如果在一些无良商家的蛊惑下盲目购买保健品，不仅花了冤枉钱，结果还是花钱买罪受，到头来伤害了身体，实在不值得。

年轻人爱上保健品，原因很复杂。一方面是由于自我意识较为强烈，更知道心疼自己，也懂得心疼自己；另一方面与现实压力有关，比如加班多、压力大，很多90后都是独生子女，危机感较强。再加上一些商家善于把握商机，精于制造养生焦虑，于是便“细分年轻市场，研发针对年轻人养生焦虑的产品”，还利用青年偶像做代言人，想方设法捆绑住年轻消费群体。

无论养生还是保健，都不是贬义词。问题是，养生乱象层出不穷，保健品乱象更是害人不浅，这是事实。更可怕的是，一些不法分子打着中医药的旗号招摇撞骗，这不仅给群众健康带来了危害，也影响了中医药事业健康发展。

吃保健品很难吃出健康，吃多了一定有害。毕竟，保健品不是药品。故此，也许该明确一种事实：什么才是最好的养生，抑或最好的保健品是什么？显然，这一问题并无标准答案。但不难达成共识的是，与其跳进保健品的坑，不如珍视身体健康；与其迷恋养生，不如注重健康的生活方式。生活不规律，天天熬夜，吃再多保健品恐怕也难以吃出健康。同时，如果吃了保健品，即便有效果，却仍然不爱惜身体，也是徒劳。

有人说，最好的养生莫过于养心，其依据是古人的一些养生心得，比如“养心莫善于寡欲”“取乐琴书，颐养神性”“德润身”“仁者寿”。这种经验之谈，显得很虚幻，但不是没有道理。天天焦虑，身体怎么健康得起来？

更应该看到，要求处于快节奏的生活中的年轻人清心寡欲，未免有些不接地气。那么，究竟该如何破解年轻人的养生焦虑，该如何让他们走出保健品依赖呢？除了年轻人强化自我保护之外，也需要相关部门在制度安排上发力，比如劳动保障制度更健康、落实更有力。

“合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡和工作劳逸结合，才能真正保持年轻态。”有关专家的建言不无道理。但愿我们在繁忙的工作中能够抽出时间实现自我调适，更期待在监管部门的有效约束下，相关企业真正意识到职工保持健康身体的重要性，切实保障职工的合法权益。

（作者：王石川，系媒体评论员）