北京无偿献血量上半年同比增20%

近日从北京市红十字血液中心了解到，今年上半年，北京市无偿献血量和献血人数同比增幅均超过20%，位居全国第一。从今年起，北京市设置了3台移动单采血小板专用车，用于北京市成分献血“移动单采血小板”工作模式的开展。

北京市红十字血液中心主任刘江指出，目前，北京市红十字血液中心已经形成献血者队伍10万余人、无偿献血志愿者6000余人和稀有血型爱心之家3000余人3支无偿献血力量。2018年，单位团体献血同比增长37.6%，为近10年来的最高水平。北京市红十字血液中心还为献血者引入保险机制，为献血者购买意外保险。

北京市红十字血液中心运输科科长李兰凯介绍，一直以来，由于血小板单采设备精密、不易移动，只能在血液中心采集血小板。此次，对3台移动单采血小板专用车进行了专业设计和针对性改造，以满足上门开展单采献血服务需求。（记者李琳 特约记者姚秀军）