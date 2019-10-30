学校明厨亮灶覆盖率达84%
10月29日，教育部在广东省珠海市召开新闻发布会，介绍教育部、国家市场监管总局、公安部、农业农村部开展的校园食品安全专项整治情况。据悉，今年9月，4部门联合部署开展整治校园食品安全问题联合行动，将“学校食堂明厨亮灶覆盖率超过80%”作为量化指标之一。截至10月14日，全国学校食堂明厨亮灶数量达到31.86万户，覆盖率达到84%。
教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，专项整治期间，各地教育部门检查学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者63.1万户次、约谈2.7万户、立案查处2667起、警告1.14万户次、取缔无证经营者496户、撤换食品原料供货商2352个、更换供餐单位536个。下一步，要实施学校全方位环境改善行动，以食品安全和学校环境卫生为重点，整体推进食堂、宿舍、教室、厕所、操场等全方位环境整治，压实主体责任、落实督导检查、加强健康教育、健全制度体系、宣传典型经验、做好总结评估，确保专项整治全面推开、扎实推进、取得实效。
国家市场监管总局食品经营司副司长马如林介绍，自9月以来，各地市场监管部门以学校食堂、校外供餐单位、校园周边小食品店和小餐饮等为重点，展开执法检查。截至10月22日，监督检查72万户次，抽检食品10万件；整改消除风险隐患13万个，撤换食材供应商2793个，更换供餐单位4199个；约谈近4万人次，责令改正6万户，罚没1317万元，取缔无证经营者764户。在此基础上，该局将推动学校食堂“明厨亮灶+互联网”，将后厨“晒”在网上，让学校食堂置于家长、师生、监管部门和社会的广泛监督之下。（记者杨金伟）
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