天津全科门诊有统一建设标准
日前，天津市卫生健康委、财政局联合印发《关于加快推动天津市标准化全科门诊建设工作的通知》，要求基层医疗卫生机构建立预约分诊区、健康之家区、健教候诊区、家医签约区和全科诊疗区。
据了解，到2021年，天津计划完成全市基层医疗卫生机构标准化建设，在基层提供全科医疗、预防接种、儿童保健、妇女保健、国医堂“五个标准化”门诊服务。
根据《通知》，健康之家区主要引导签约居民进入健康小屋进行自助体检，生成自助查体报告，并形成电子查体数据；健教候诊区采取滚动视频播放、发放健康宣传品等方式，宣传基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务以及其他健康教育信息；在家医签约区，家医团队人员为签约居民进行签约、问题解答、入户服务登记以及慢病用药长期处方提醒等；在全科诊疗区，为居民开出辅助检查、治疗或药品等项目并进行诊间扣费结算。此外，利用家医签约慢病用药管理系统，制订“签约患者慢病年度用药计划”并实施；对患者进行膳食、运动、调整心态等健康指导；借助家医工作室信息化设备，进行远程心电、影像专家会诊，实现“基层检查、上级诊断”。（记者陈婷）
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