世卫组织呼吁：禁用含铅涂料
世界卫生组织日前发声，铅接触可能导致儿童智力残疾，而家庭中儿童接触铅的一个重要来源就是含有高浓度铅的涂料，所有国家都应禁用含铅涂料。
消除含铅涂料全球联盟于2011年成立，由世卫组织和联合国环境规划署共同协调，旨在推动逐步停止含铅涂料的生产和销售，并最终消除这类涂料带来的风险。其中一个具体目标是，到2020年所有国家均应建立起一个监管框架，以禁止生产、进口、出口、分发、销售和使用含铅涂料及涂有这种涂料的产品。
最新调查显示，截至今年7月31日，在世卫组织的194个成员中只有72个确认已就含铅涂料制定了具有法律约束力的控制措施。因此，实现全球联盟设定的2020年消除含铅涂料的目标仍存在巨大差距。
铅是一种累积性毒物，影响身体多个系统，特别对幼童具有危害，儿童可能通过玩具、墙壁、门框和家具等接触到含铅涂料。世卫组织已将铅确定为引起重大公共卫生关切的十种化学品之一。世卫组织表示，没有已知的安全铅接触水平，也没有已知的安全血铅浓度，但铅中毒完全可以预防。（张忠霞）
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