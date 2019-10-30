当城市的灯火慢慢熄灭，熬夜的人开始拿出褪黑素软糖、睡眠喷雾、眼罩……某电商平台统计的数据显示，今年“6·18”期间进口助眠类商品成交同比增长530%，整体市场规模超3亿元。几个月过去，上述产品的销量仍在增长。消费市场的火热背后是睡眠需求的上涨与睡眠状况不良。（10月29日《中国青年报》）

有一段时间，在睡眠上存在鄙视链，睡不着的人鄙视睡得好的人，睡得迟的人鄙视睡得早的人，睡得少的人鄙视睡得多的人。有些人以睡不着、睡不早、睡不好为荣，在其看来，后者的生活方式太落伍，而且在深夜听不到梦想的声音。这条鄙视链已经慢慢消融了，一个重要原因，现在睡眠已经成为一个普遍性问题。

睡眠并不是今天才出现问题的，只是与过去相比，情况发生了根本性变化。其一，在数量上，“睡眠特困户”越来越多。公开数据显示，我国有3亿人有睡眠障碍，成年人失眠发生率高达38.2%。其二，“睡眠特困户”向年轻人蔓延。其三，睡眠时间越来越迟，越来越少。有人调侃，过去睡不到8小时、24点后睡是另类，现在睡足8小时、24点前睡反倒是异类。

从大的方面讲，造成睡眠问题的原因，既有个体层面的也有社会层面的。在个体层面，有的存在着严重的睡眠障碍，有的则是自我选择的结果。比如有的人，不是因为工作忙没时间睡，也不是因为存在睡眠障碍睡不着，而是把大量时间用于娱乐，有的声色犬马归来还要刷很长时间手机。而在社会层面，确实工作和学习压力加大了，大量挤压了睡眠时间。

现在，越来越多的人认识到睡眠问题的重要性，但总体而言，认识还不够。尤其不少年轻人存在“扛得住”的想法，认为自己年轻，身体好，熬夜没什么。健康的最大威胁就在于，当你没有认识到重要性时健康正在失去，当你认识到重要性时健康已经失去。现在，围绕睡眠已经取得了不少学术上的成果，但在整体上，还是存在种种误区盲区，乃至充斥着各种伪科学。曾经流行过一个“人体排毒时间表”，后面有专家认为是“骗人的”。到底什么才是真的？面对睡得少、睡不够，到底应该采取什么补救措施？这都需要进行科学的探究和回答。

在社会层面，现在对睡眠的干扰因素很多。拿压力来说，明明知道无节制的加班违背劳动法，有些用人单位还在公开号召和标榜“加班文化”。再拿诱惑来说，现在娱乐生活充分发达，手机更是成为“时间收割机”。很多年轻人不是不困而是困在了手机里，不是没时间而是把时间交给了手机。睡前玩手机，一玩几小时，已经成了不少人的常态。这样的背景下，只是进行简单的呼吁不会起到什么作用，有必要从制度上帮助年轻人在零点以后进行“断舍离”。

“睡眠特困户”需要一场脱贫攻坚。现在，越来越多的人关注到睡眠问题，尤其是青年人的睡眠健康问题，该问题写进了国家级青年发展规划，市场上也出现了不少睡眠产品。围绕睡眠问题需要不断做加法，当下，很有必要针对睡眠问题进行更多的研究，推出更多的精准措施。（毛建国）