“养老金入市”入到哪里去？

据新华社电 （记者刘慧、潘清）“养老金入市”不仅联系着人们关心的养老问题，也关系着资本市场中长期资金来源，话题热度一直居高不下。近期，人社部发布的一组数据让多方目光再次聚焦“养老金入市”的话题。那么，关于“养老金入市”，有哪些值得关注？

关注点一

近8000亿元养老金到账投资背后透露什么信息？

截至9月底，已有18个省（区、市）政府与全国社会保障基金理事会签署基本养老保险基金委托投资合同，合同总金额9660亿元，其中7992亿元资金已经到账并开始投资。对比人社部今年一、二季度新闻发布会公开的数据，地方养老金到账投资运营金额呈现增加趋势。

今年一季度末，全国社会保障基金理事会共与17个委托省（区、市）签署了8580亿元委托投资合同，其中有6248.69亿元到账投资运营；第二季度末，与全国社会保障基金理事会签署委托投资合同的省级政府增长至18个，共签署了8630亿元合同，其中7062亿元到账投资运营。三季度数据中，委托投资合同的委托省（区、市）数量保持不变，但委托资金规模与到账金额均有增加。

关注点二

近8000亿元养老金有多少能够“入市”？

说到养老金的投资，就必须要提到国务院2015年印发的基本养老保险基金投资管理办法，这是目前指导养老金投资的重要依据之一。

根据此办法，基本养老保险基金限于境内投资，投资领域严格限定，权益类资产比重不超过30％。这意味着，投资股票、股票基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于养老基金资产净值的30％。换句话说，近8000亿元养老金中最多可以有不到2400亿元进入股市。

中国养老金融50人论坛秘书长董克用指出，这并不意味着养老金投资的过程中会用足这个比例。“养老金投资会通过银行存款、中央银行票据、各类债券以及权益类产品综合投资，确保投资稳健，具体投资比例将考量多方面因素。”

关注点三

未来“养老金入市”增量空间或更多在二、三支柱

在业内专家看来，目前部分社会公众对“养老金入市”存在着一些认识误区，一提起相关话题就会认为是基本养老保险金股市投资。从我国的养老制度的发展趋势看，这种认识是比较片面的。

近期社会关注的“近8000亿元养老金到账投资”中的养老金确实是基本养老保险金，也就是百姓俗称的“养老保险”。全国社保基金会分别从2011年、2015年开始受托管理广东、山东省基本养老保险结余基金，2016年开始统一受托管理地方基本养老保险基金结余资金，最新的受托到账投资额达到了近8000亿元。

专家介绍，这部分资金目前来自国家主导的基本养老保险的“资金盘子”，也就是来自养老“第一支柱”。但随着老龄化趋势的发展，中国的养老制度迫切需要发展好“第二支柱”，即企业年金和职业年金；以及“第三支柱”，即家庭或个人安排的养老储蓄投资。

董克用表示，“养老金入市”其实是一个综合概念，包含一、二、三支柱投资股市资金。他预测，未来第一支柱投资股市的资金依然会遵循稳健原则，保持合理增长。短期内，第二、三支柱的入市资金暂时还无法超越第一支柱的入市资金。但随着中国养老制度的发展完善，养老金入市增量更大的空间其实在二、三支柱的“资金盘子”。