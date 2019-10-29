小儿大便干 试试地黄鸡蛋汤
广州中医药大学第一附属医院儿科主任医师 许 华□ 主治医师 欧阳学认
阴虚的小儿往往有大便干、形体消瘦、睡眠中盗汗、舌质淡等症状。对于有这些症状的1岁以上小儿，推荐服用地黄鸡蛋汤。
取生地黄15克、鸡蛋1个、冰糖5克，将生地黄、鸡蛋入水中同煮，蛋熟后去壳再煮10分钟，加入冰糖。饮汤食蛋，每天1次，服用3天。
方中，生地黄味甘性寒，归心、肝、肾经，能清热凉血、养阴生津。鸡蛋味甘性平，归肺、脾、胃经，滋阴润燥、补心宁神。诸药同用，有养阴生津、收敛止汗的功效。▲
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