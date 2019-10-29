入秋后天气干燥，老人不妨吃点水果滋润。然而，有些老人对“吃水果”这件事格外小心，认为吃水果会拉肚子，真是这样吗？

过去的水果表面可能沾有寄生虫卵、致病微生物等，且用了一些没经过处理的粪肥，使得免疫力低的老人吃了后容易出现肚子痛、拉肚子的现象，并不是水果“寒凉”所致。如今，水果生长时的虫害污染及农肥残留等已经有了相当严格的国家标准，买回去后认真清洗，或者削皮处理就可以。

还有些老人经常纠结水果应该“饭前吃还是饭后吃”，其实这应该取决于自身的胃肠道情况。消化功能差，太酸的水果饭前少吃，胃肠道健康的老人不必介意，饭前吃一些还可以刺激食欲。有人认为饭后吃水果助消化，因为一些水果里含有较强的蛋白酶，也就是大家说的“酵素”，会把蛋白质分解成氨基酸、肽。但人体的胃分泌大量胃酸，蛋白酶还没发挥作用就被“杀死”了，所以饭后马上吃水果不助消化。

水果不是药，没有绝对禁忌也没有夸张的治疗效果，但对于一些有慢病困扰的老人，还是有些讲究。

高血压老人可以吃含钾高的水果，包括牛油果、椰子、枣、沙棘、芭蕉、菠萝蜜、山楂、香蕉等。但合并肥胖的病人不适宜食用热量过高、过甜的水果。

糖尿病老人选升糖指数低的水果，比如樱桃、李子、柚、桃子、苹果、梨、草莓等。此外，吃水果最好定时（两餐间隙）、定量（每次100克）。

患有慢性肾病的老人如果尿量正常，可适当增加水果摄入，以补充维生素、矿物质等营养。如果尿量减少、尿钾减少，则要限制水果摄入。

胃食管反流的老人不宜吃过甜、过酸水果，如柳橙、葡萄柚、凤梨等，注意别空腹吃水果，饭后1~2小时再吃。▲