模糊的规定不应成为“天价运尸费”的护身符

不久之前，四川宜宾市民蔡先生在云南抚仙湖度假旅游期间，不幸突发疾病去世。为了将蔡先生的遗体运回家乡，其家属向负责当地丧葬事宜的云南省澄江县殡仪馆发出了委托。令人意想不到的是，在澄江殡仪馆标示“36公里内收费560元，每超出一公里加收4元”的情况下，640公里的运输距离，逝者家属竟被收取了24640元。10月28日上午，在四川宜宾市叙州区人民法院法官的主持下，澄江县殡仪馆负责人与逝者女儿蔡女士达成了调解协议，最终，双方共同认可“36公里以上每公里加收4元”的遗体运输价格，运费按往返路程计算，澄江县殡仪馆将多收取的费用17000元如数退给了蔡女士，后者则从法院撤诉。（10月28日红星新闻）

在该次遗体运输过程之中，核定路程应为单程640公里，往返收费。然而事后蔡女士才发现，被收取的24640元，与派车单上的收费标准完全不符。按照云南澄江县殡仪馆到宜宾市殡仪馆的实际距离测算，运送遗体的费用高达每公里38.5元，相当于云南省规定价格的近10倍。面对这样的情况，死者家属确实有充分的理由认为，如此超标准的“天价运尸费”是对丧属的“趁火打劫”，不仅收了不该收的钱，也极大地伤害了公序良俗。

此前，在双方争议过程中，澄江县民政局曾在答复蔡女士的书面文件中表示，根据澄江县发展和改革局《关于澄江县殡仪馆运尸费、骨灰盒寄存、遗体存放(含冷藏)收费标准(试行)的批复》文件规定，“长途运载尸体往返里程200公里以上的，收费标准由双方协商确定”。也正是基于这份在条文里留下了巨大模糊操作空间的规定文件，澄江县殡仪馆才“胆大包天”地收取了两万多元的巨款。对此，倘若只解决蔡先生一家的问题，而不能断绝这类问题的根源，恐怕无助于阻止类似事件再次重演。

虽然在媒体的曝光之下，多收的钱退给了蔡女士，但我们并不知道，当地殡仪馆此前是否有过类似的收费操作，之前被收费的人又是否只能认命了事。如果澄江县发展和改革局对《关于澄江县殡仪馆运尸费、骨灰盒寄存、遗体存放(含冷藏)收费标准(试行)的批复》中模糊的条文不做调整，“天价运尸费”的“依据”就会一直存在下去，而我们不可能指望每一次都靠媒体曝光、法院调解来解决相关矛盾。

说到底，澄江县殡仪馆的收费标准，虽然让当事人愤怒质疑，但终究是有一定的“依据”的，这一“依据”就是上述文件中的规定。因此，要防止“天价运尸费”事件再次发生，这样的文件必须做出调整。文件中的模糊条文，是当地收费标准含混不清的根源，只有修改掉这种不合理的地方规定，按相关规定透明定价、合理收费，才能彻底消除“天价运尸费”问题。否则，只要这种留了“口子”的文件依然有效，“天价运尸费”现象就依然有可能再次发生。