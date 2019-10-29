呵护少年的你 不再让校园霸凌肆意妄为

影片《少年的你》热映，把校园霸凌这个话题再次推向公众面前。在影片中，女主陈念的好友胡小蝶因为被霸凌而自杀，陈念则被侮辱殴打，压抑而沉重的气氛，让人全程揪心。

遗憾的是，类似情节不仅存在于影视作品中，现实生活中校园霸凌的严重程度，丝毫不“逊色”于影片的描述。今年7月，江苏宜兴一女生在公园里被一群女生疯狂扇耳光，且被逼下跪，挨个喊“×爸爸，我错了”。其中一名施暴者还肆无忌惮地叫嚣：报警也没有用，警察找不到我。今年4月，甘肃陇西一初中生被5名学生强行殴打致重伤，送医院抢救无效后死亡……

媒体曝出的每一起校园霸凌事件，都让人痛心。恶毒辱骂、暴力殴打甚至重伤死亡以霸凌之名，如阴云般笼罩在校园上空。根据最高人民法院发布的《校园暴力司法大数据专题报告》，校园暴力案件中，高达11.59%的案件导致受害人死亡。怎样才能遏制这些校园恶行？

这几年，民间和学界都有很高的呼声，要求降低刑事责任年龄，从重从严打击校园暴力。这固然是一个思路。但是，作为一名家长，笔者更关注的则是，在严重的暴力伤害事故发生之前，那些轻微的疑似霸凌行为有没有得到妥当的处理？

“每一起严重事故的背后，必然有29次轻微事故，和300起未遂先兆，以及1000起事故隐患。”这是企业管理领域著名的海恩法则。在校园霸凌问题上恐怕也同样如此。“大恶”从来都不是突然出现，毫无先兆的，而是由无数的“小恶”累积、发展而来。假如学生之间轻微的越轨行为就能及时得到批评、矫正的话，更严重的暴力伤害事件可能就不会发生，也就根本无需诉诸法律了。而假如学生之间的每一次恶言相向、私下勒索都被忽视，都受不到应有的告诫和惩罚，受害者会愈加无助，施暴者会更加嚣张，校园霸凌就会发展到难以控制的程度。

在《少年的你》中，一开始魏莱对胡小蝶冷嘲热讽，或者无意撞一下、打一下，看似并不严重，但是，因为所有人的视而不见，这些“微霸凌”行为实际上是被纵容，甚至是被鼓励的。正是这种纵容，把胡小蝶逼向了绝望的深渊。也正因为此，陈念才说出：“你们所有人，都是凶手。”

在甘肃陇西的初中生被打身亡事件中，被害者母亲曾说：“当时学生不敢向老师报告，事后无人报警，孩子强忍着伤痛走到办公室向老师报告。”为什么学生对同学被打视而不见？为什么对暴力行为无动于衷？

当然，这里并不是要把板子打在旁观学生身上。对于校园安全，学校管理者和老师应该负有更大的责任。他们是规则的制定者和执行者，他们的态度决定着校园风气。

在这方面，有关部门也在不断调查研究，探索着有效的解决方案。这几天，十三届全国人大常委会第十四次会议举行分组会议，审议《未成年人保护法（修订草案）》、《预防未成年人犯罪法（修订草案）》。这次提请审议的修订草案，首次提出学校要建立欺凌防控制度，全流程把控风险。修订草案还规定了发现未成年人受侵害时强制报告制度，密切接触未成年人行业从业人员的准入资格等。这些都是直面问题、“接地气”的治理措施。

大量案件表明，未成年人实施犯罪行为之前，大多有不良行为或违法行为。不能总是等到流血了、出人命了，才想到严惩，事实上那已经为时过晚。在出现暴力倾向的时候，就要对这些“微霸凌”行为及时干预，对这部分学生进行重点帮教和惩戒，才能真正控制校园霸凌的发展。这是对受害者的负责，也是对施暴者的负责。

与其在新闻里扼腕叹息，不如从现在起，就重视起那些被忽视的“同学之间的小摩擦”，不再给校园霸凌这个恶魔壮大的机会。