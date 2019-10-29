口腔疾病 中年人更应警惕

进入中年以后，人的身体开始慢慢衰老，如果不好好照顾自己的身体，就很容易出现各种不健康状况。我们的牙齿也是一样的，它也会跟着衰老，维护牙齿健康同样重要。实际上，上有老下有小、集各种压力于一身的中年人，正在成为口腔疾病的易感人群。

口腔疾病侵扰中年人

牙周炎是中老年人常见的口腔疾病，许多人的观念是：这只是“虚火”上升，吃点药就没事了。殊不知，牙周炎易反复发作，会损害牙周的健康，导致牙齿松动脱落。

小白兔口腔专家提醒，对付牙周炎，仅靠吃药不能解决问题，应做局部的牙周治疗，如做牙周洁治、牙周冲洗上药或龋下刮治、翻瓣手术根治等。再配合全身用药，才会有令人满意的治疗效果。

另外，人到中年，由于牙周开始暴露，这些部位的硬度较牙冠低，抗龋能力差，易出现龋洞，临床上称根面龋。根面龋的一个特点是位置隐蔽。不易发现，因而最易被人们忽视。因此，中老年人应定期检查牙齿，及早发现龋洞，及早充填，减少痛苦和损失。

当出现牙齿疾病时，应到医院进行专业的治疗。牙齿缺损后，及时进行修补或镶上义齿（假牙），可以恢复牙齿功能，减缓牙齿脱落。同时，根据口腔疾病发展特点，每半年进行一次口腔检查，有利于发现和治疗一些早期、自己不易发现的口腔疾病。

日常生活预防是关键

小白兔口腔专家提醒，保持口腔健康，日常生活中的预防是关键。首先，要掌握正确的刷牙方法，虽然大家经常刷牙，但只有少数人能彻底刷干净，只有彻底清除牙菌斑，才能保持口腔卫生和健康。建立正确的刷牙习惯，是为了有效去除牙菌斑，并维护牙齿和牙龈的健康。另外，中年人的牙齿因长年磨损老化，较于年轻时相比会更容易出现牙敏感等问题。用温水漱口刷牙，避免过冷、过热的刺激，可减少口腔疾病。

还应学会使用牙线。在相邻牙的间隙处，牙刷刷毛不易进入，可以用牙间隙刷，也可以用牙线来清除牙齿邻接面的牙菌斑和软垢，而不要用牙签，因为牙签易使牙缝隙增大。将牙线抵入牙缝隙中，紧贴着牙的邻接面，来回推动牙线，这样就能去除牙菌斑和沉积于此的软垢了。

除此之外，应定期到医院进行洁牙。食物经过牙齿咀嚼后会在牙面上留下痕迹，经细菌作用形成牙斑，单靠每天早晚刷牙是难以清除干净的，况且刷牙难以面面俱到，久而久之就形成了牙石、色素等顽固的牙垢。刷牙并不能完全代替洁牙，洁牙是牙科医生用现代物理化学方法去掉牙面的细菌、牙石、色素等牙垢。每年定期一到两次洁牙，才能真正清除牙齿上的牙菌斑及牙结石。