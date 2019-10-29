北京：20个示范性研究型病房明年建成
一种新药、一个新医疗器械、一项新技术从实验室进入临床应用前，都要经过大量的临床研究，以往这些研究均由相关单位自行组织。未来，本市将拥有国内领先、国际一流的临床研究基地。昨天，市卫生健康委、市科委、市人力社保局等六部门联合发布文件，明确将加强研究型病房建设，利用三年左右的时间建成若干研究型病房，覆盖主要疾病领域。
临床研究是医药健康产业创新发展的重要支撑。据介绍，目前北京市共有115家三级医院，已经有多家医院开展了研究型病房建设。市卫生健康委有关负责人表示，大型医院应该向研究型、创新型医院发展，而不是依靠诊疗常见病、多发病来吸引患者。随着文件的出台，本市将随之启动示范性研究型病房的遴选工作。按照计划，今年本市将试点建设5个左右示范性研究型病房；到2020年，新建20个左右示范性研究型病房；到2022年，示范性研究型病房覆盖主要疾病领域，引领全市临床研究的高质量发展。
市卫生健康委有关负责人介绍，开展研究型病房建设的医院，每家医院的研究型病房病床一般不少于30张，占医院现有编制床位数的10%左右。实有床位数已达到编制床位数的医院，可按照法定要求依程序申请现有床位数的10%左右作为研究型病房床位；实有开放床位数尚未达到编制床位数的依托医院，按照其差额床位数的三分之一用于研究型病房。平均住院日是医院绩效考核的重要指标之一，六部门发布的文件中明确，不对研究型病房进行平均住院日、床位周转次数等医疗方面的绩效考核。（记者 贾晓宏）
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