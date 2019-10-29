艺人就医信息泄露不是“娱乐新闻”

10月27日，歌手林俊杰在江苏省镇江市第一人民医院就医的信息被泄露。有视频显示，医院医护人员在林俊杰走后轮流躺床上，其使用过的吊水针头和注水包疑被医护人员出售给粉丝。10月28日零时，镇江市第一人民医院发文回应称，涉事的相关工作人员已被停职，后续视情节严肃处理。

据医院调查，林俊杰吊水针头被出售并不属实，但涉事人员泄露患者就医信息却是不争的事实。林俊杰并非第一个被泄露就医信息的艺人。2017年11月，复旦大学附属华东医院工作人员将吴亦凡一张影像检查报告发至网上，院方不得不公开致歉。

以往，但凡与艺人有关的新闻事件，往往会被归为娱乐新闻。不过，艺人就医信息泄露并不只是娱乐新闻，而是暴露出医护行业存在的深层次问题。首先是职业规范缺失。在平时生活中，医生和护士可以是追星族，成为某些明星艺人的粉丝。而一旦走进治疗室，穿上白大褂，就应该进入职业角色，认真对待每一位病人。即使喜欢的艺人成为自己的病人，也应严格按照规定进行治疗和后续处理，切不可把工作场合变成追星现场。像这样轮流躺艺人的病床，对其用过的针头和注水包拍照发圈，显然不符合医护人员的职业规范。

其次是隐私保护不足。我国《执业医师法》、《护士条例》明确规定，医生、护士“应当尊重、关心、爱护患者，保护患者的隐私”。“护士在执业活动中泄露患者隐私的，由县级以上地方人民政府卫生主管部门依据职责分工责令改正，给予警告；情节严重的，暂停其6个月以上1年以下执业活动，直至由原发证部门吊销其护士执业证书”。《侵权责任法》还专门规定了“患者隐私权的保护”——医疗机构及其医务人员应当对患者的隐私保密。泄露患者隐私或者未经患者同意公开其病历资料，造成患者损害的，应当承担侵权责任。泄露林俊杰就医信息，从表面上看是医院工作人员追星惹的祸，实则折射出一些医护人员隐私保护意识淡薄，并没有意识到其行为已然涉嫌违法。

艺人就医信息泄露，我们不是旁观者。对于普通公众来说，虽然没有明星艺人的光环，但就医信息同样存在着泄露的风险，甚至有可能被拿来贩卖牟利。去年，青岛市市北区检察院通报一起婴幼儿信息泄露案件：两名护士按2元/条的价格，在一年多的时间里售卖1万多条产妇的个人信息。最终包括两名医护人员在内的六人犯侵犯公民个人信息罪，被判拘役缓刑或有期徒刑，并处罚金。

尊重患者，保护患者的隐私，是医务工作者必备的职业道德。如果前脚给患者看病，后脚就把其信息发到网上，这样的医生即使医术再精湛，也无法赢得患者的喜爱。目前，泄露林俊杰就医信息的相关工作人员已被停职。但医院方面不应止于个案处理，其他医院也要以此为鉴，加强对医护人员职业规范和法律意识的培训，将保护患者隐私变为自觉行动，避免类似事件再次发生。（张涛）