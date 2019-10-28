粮食增产在望 养猪信心恢复

前三季度，农业农村部门着力稳定粮食、生猪等重要农产品生产，农村居民人均可支配收入达11622元，实际增长6.4%；农业农村经济保持稳中有进的态势，成为经济社会发展的一大亮点，“压舱石”作用进一步显现——

日前，农业农村部发布了前三季度农业农村经济运行主要数据。数据显示，前三季度第一产业增加值4.3万亿元，同比增长2.9%；农村居民人均可支配收入11622元，实际增长6.4%。

当前，主要农产品供给情况如何？农民增收势头怎样？又有哪些新动向？对此，记者采访了有关业内人士和市场主体。

粮食生产：

不仅产量高 而且品质好

“霜降见霜，谷米满仓”。目前正值“三秋”大忙时节，秋粮收获超过八成半，北方收获基本扫尾，南方双季晚稻收获过了两成半。秋冬种生产进入高峰，冬小麦播种过七成，冬油菜播种过六成，总体进展比较顺利。农业农村部发展规划司司长魏百刚说，预计全年粮食实现增产，总产量继续保持在1.3万亿斤以上。

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华认为，今年粮食除了增产之外，还有3个鲜明特点。一是种植结构持续调优。非优势区水稻、玉米面积继续调减，大豆面积比去年增加1000万亩。二是生产方式持续调绿。实施耕地轮作休耕试点3000万亩，继续调优农业投入品结构，有机肥施用量增加，化肥、农药使用量有望继续减少。三是发展质量持续提高。全国优质专用小麦的比例达到33%，比去年提高3个百分点，优质稻谷和大豆面积增加。

“大豆很受社会关注。随着居民消费结构升级，大豆需求量越来越大。今年中央一号文件明确实施大豆振兴计划。”刘莉华说，为了推动计划实施，中央财政安排东北地区大豆生产者补贴资金170多亿元，比上年增加近40亿元，调动了农民的积极性。开展耕地轮作试点，支持主产区玉米和大豆等作物合理轮作。加大大豆制种大县奖励力度，资金规模达8000万元。从农情调度看，大豆面积有望超过1.3亿亩，连续第4年恢复性增加。

伴随农业结构调整，质量兴农、绿色兴农成为发展主旋律。在质量兴农方面，国家、省、地、县4级农产品质量安全追溯体系全面建立，已有3.7万家企业在国家农产品质量安全追溯平台注册，纳入管理的农产品都有了“身份证”。在绿色兴农方面，农业绿色发展五大行动继续推进，有机肥替代化肥试点县增加到175个。畜禽粪污资源化利用整县推进项目实现585个畜牧大县全覆盖，利用率超过70%。今年前9个月，新认证绿色食品产品11998个、有机产品3197个、农产品地理标志产品255个。

生猪生产：

措施真给力 保供信心足

“近段时间，国家出台17条含金量高的政策措施支持生猪生产，我们养猪户信心更足了。”江西省崇义县长龙镇新溪村鑫鑫牧业种猪场负责人董世晴说。该种猪场现存栏生猪近1000头，县畜牧站技术人员不定期前来检测疫情、指导防疫，目前生长状况基本稳定。“眼下，生猪价格比较高，如果做好疫病防护，养殖利润将很可观，我下一步准备择机扩大养殖规模。”董世晴说。

农业农村部畜牧兽医局局长杨振海说，已经有24个省份相继发布了促进生猪生产的措施。广东、江苏明确各地市生猪最低出栏量，安徽、福建对国家核心种猪场和规模养殖场实施临时性救助补助。浙江对新建（扩建）的万头以上规模养猪场，每出栏1万头给予100万元补助奖励，并安排9亿元统筹用于生猪生产和防疫。四川、云南、湖南等鼓励利用四荒地以及未利用地、低效闲置土地开展生猪生产。甘肃今年由生猪净调入省变为净调出省，目前引进了6家大型现代养猪企业。河南省对每个防控非洲猪瘟洗消中心建设给予30万元补贴。

随着扶持生猪生产各项利好政策落实，加上市场行情看好，养殖户补栏增养的积极性明显提升。9月份，全国年出栏5000头以上的规模养猪场生猪存栏环比增长0.6%、能繁母猪存栏环比增长3.7%，后备母猪销量继续大幅增长，猪饲料产量和销量都出现了回升。截至10月16日，全国已有28个省份的非洲猪瘟疫区解除了封锁。从总体看，疫情发生的势头明显减缓，生猪生产和运销秩序基本恢复正常。

魏百刚表示，当前生猪生产恢复向好因素明显增多，整体上进入了止降回升的转折期。按照这一趋势，年底前生猪产能有望探底回升，明年有望基本恢复到正常水平。与此同时，禽肉、牛肉、羊肉等替代肉类产量增加较快，前三季度分别达到1539万吨、458万吨和330万吨，分别比去年同期增长10.2%、3.2%和2.3%。

农民收入：

资本下了乡 增收有保障

“小康不小康，关键看老乡。”前三季度，农村居民人均可支配收入达到11622元，实际增长6.4%，高于GDP增速0.2个百分点，高于城镇居民收入增速1个百分点；城乡收入比为2.75，较上年同期缩小0.03。产业扶贫成效明显，累计建成各类扶贫产业基地10万个以上，92%的贫困户参与到乡村产业发展，贫困农户收入增速继续高于全国农村居民平均水平。乡村消费保持较快增长，前三季度全国乡村消费品零售额达到43150亿元，同比增长9%，高于城镇1个百分点。

“这两年农村居民可支配收入总体稳定增长，但持续增收难度也越来越大。当前正值秋粮收获季节，为了稳住农民增收势头，有关部门积极落实稻谷最低收购价政策。近期，国家公布2020年小麦最低收购价为每斤1.12元，释放了稳粮价的积极信号。”魏百刚说，丰产又增收是农民务农收入增长的关键。农业农村部将指导各地做好秋冬种工作，稳定小麦种植面积，调优品种结构。同时，着力抓好农产品产销衔接，实施“互联网+”农产品出村进城工程，让更多优质农产品产得好、卖得好。

今年9月份，中央农办、农业农村部等11个部门发布了《关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见》，对带动小农户增收将发挥很大作用。“截至目前，依法登记的农民合作社达220.7万家，合作社联合社1万多家，辐射带动了全国近一半农户。通过示范社四级联创，县级以上示范社达18万家，国家示范社达近8500家。”农业农村部农村合作经济指导司一级巡视员赵铁桥说，农民合作社产业涵盖粮棉油、肉蛋奶、果蔬茶等主要产品生产，并由种养业向农产品加工业、观光旅游业和服务业延伸。

如何拓展农民非农收入增长空间？专家表示，要切实做好农民工工资支付保障工作，确保农民工年底前及时足额领到工资。同时，要增加农民就近就业机会。加大农业农村基础设施建设力度，加快各级现代农业产业园、农业产业强镇等建设，大力发展农产品加工业。通过积极发展休闲农业、乡村旅游等新产业新业态，撬动更多社会资本加大对农业农村投入，让农民在家门口也能找到就业机会。