网红不网红，质量是关键

广告对消费者的影响有多大，不言而喻，每个人都有着深切体会。电视是主要媒介的时代，做广告的成本高，许多中小企业都望而却步。移动互联网时代来临，广告的门槛不再高，尤其是社交媒体的广泛使用，使广告形式也发生了变化。当个人把某种产品的体验发布在社交媒体上时，无形中就为产品做了广告。

网红商品就是这个道理，只不过它们是由网红的体验带火的。移动互联网催生了大量网红，当网红利用自己的流量来推销商品，有时会收到奇效。粉丝以及部分使用社交媒体的人都可能因为网红的体验而对商品产生兴趣并购买。现在越来越多的商家都开始转向社交媒体，利用网红来帮助销售。

与电视广告一样，网红“带货”的广告模式也避免不了虚假广告。网络上经常就爆出某网红商品名不副实，并没有网红吹嘘得那么好。有的甚至存在严重的质量问题，可能会对消费者造成伤害。这就提醒我们，网红“带货”只是广告模式，关键还是商品质量。

无论在直播、短视频或者软文中把商品吹得多么天花乱坠，但它依然是商品，只有具备了较高使用价值，其本身价值才会更高。“质量+广告”才是一件商品走向市场、实现大卖的王道。所以对网红商品来说，把好质量关才是关键。

把好质量关，商家和企业要一马当先。商品制造和销售环节是由企业和商家完成的，原材料靠不靠得住，制作工艺先不先进，制造流程管理严不严格，售后服务到不到位，都是一件商品能否占据市场的重要因素。网红商品也一样，不能因为在广告渠道上的便利性，而放松了对商品制作和销售各环节的严格把关。如果商品没有达到消费者的期望，那网红商品终会成为过眼云烟。

把好质量关，监管必不可少。在网红商品的监管上，相关部门不仅要盯住商品质量，还要承担起对传播平台的管理职责。现如今，广告法、电商法对网络广告、网上销售产品有着明确规定，政府要严格执行法律，对虚假的商品网络广告以及假货次货等重拳打击，让市场风清气正，让消费者放心。

把好质量关，电子商务、社交媒体平台责任重大。网红商品的销售渠道多数都在电子商务平台，其推销渠道多在社交媒体。所以各个电子商务、社交媒体平台有责任也有义务担负起对网红商品的管理，对一些坑害消费者的商家店铺重罚。而对推销网红商品的账号，平台也要有相应的管理细则，能够第一时间追责并处罚，让店铺和相关账号对商品质量有敬畏之心，增加其违法成本。

把好质量关，消费者要敢于追责。消费者往往存在一种心理，就是在被蒙骗之后觉得追责的成本高，比购买网红商品本身付出的代价要大，所以有时就选择不追究，只是提醒自己以及身边的人不要购买。但这无意中助长了那些虚假广告、假货产品的不良居心，反而让他们认为没有追究，继续堂而皇之地推销，致使更多的消费者被蒙骗。因此，消费者要敢于追责，维护自身合法权益，这不仅事关个人，也事关其他消费者，一个举报可能会让千万人少受骗。

成为网红商品，只是一件商品的皮囊和包装。其能不能在市场立足，关键还在商品本身。在移动互联时代，个人体验十分重要，依靠网红们体验产品来推销也是新路径。但体验一定得是真实的，不然就是泡沫，一戳就破，最终害人害己。