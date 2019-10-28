帮助更多残疾人实现就业创业梦想和人生价值

人民网杭州10月27日电 （记者易舒冉）第六届全国残疾人职业技能大赛暨第三届全国残疾人展能节10月27日在浙江嘉兴开幕。中共中央政治局常委、国务院总理李克强日前就提升残疾人职业技能促进残疾人就业创业工作作出重要批示。批示指出：广大残疾人自强不息，依靠自身努力创造幸福生活和社会财富，令人尊敬。此次全国残疾人职业技能大赛暨残疾人展能节的举办，将再次展示残疾人的奋斗风采。各地区、各有关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，持续不懈做好残疾人职业技能提升和就业创业促进工作。全面落实残疾人就业法规政策，针对残疾人实际创新方式、丰富内容，加强职业教育和职业培训，做好就业创业指导帮扶，着力消除残疾人就业创业障碍，推动农村贫困残疾人精准脱贫，帮助更多残疾人用勤劳和智慧实现就业创业梦想和人生价值。

国务委员、国务院残疾人工作委员会主任王勇宣布第六届全国残疾人职业技能大赛暨第三届全国残疾人展能节开幕，并参加了开幕式相关活动。

竞赛由人力资源社会保障部、中国残联主办，浙江省人民政府承办。全国约900名各类别残疾人参加信息通讯、美术、手工业、工业和服务等五大类26个竞赛项目。同期举办的第三届全国残疾人展能节通过成果展览、技能展示和产品展销等方式，集中展现近年来残疾人就业创业成就。

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 01 版）