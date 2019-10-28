大城市养老 多主体发力

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老龄化程度高、养老需求多样，大城市养老难题如何解？广州市针对不同层次、不同状态老年人的养老需求提供服务，鼓励市场力量做好专业的事，将政府力量聚焦监管与兜底保障，多主体共同发力，完善了大城市养老模式，老年人的获得感幸福感安全感正不断得到提升。

“当你老了，头发白了……”抒情的旋律令人沉醉，更引人共鸣的，是歌词里描述的场景。

随着我国快速进入老年社会，城市如何养老，成了民生大事。作为特大城市，广州更是其中一个典型。据统计，截至2018年底，全市老年人169.3万，占户籍人口的18.25%。

如何破解难题，满足全社会多样化的养老需求？如何发挥市场的调节配置作用？近年来，广州一直在探索。

需求

不同老人需要不同服务

俗话说，“家有一老，如有一宝”，但也有“一人失能，全家失衡”的说法，老年人的状态与家庭的生活质量息息相关。对于老年人来说，大抵可分为能自理、部分失能、失能三类，处于不同状态的老年人，需求也不尽相同。助餐配餐、医养结合、生活照料，是其中最迫切的需求。

午饭时间，广州荔湾区东漖街居家养老服务中心的长者饭堂，很是热闹，“嘀”地刷下卡，就能现场点餐，还可以提前通过手机下单，两荤一素一汤，米饭不限量。

92岁的叶五妹就经常推着66岁腿脚不便的儿子来吃，已经一年多了，“很方便，有时候来不了，义工就会送到家里。”

除了吃午饭，叶奶奶也会和儿子参加一些服务中心的活动，打太极、听养生讲座、与老年人交流，遇到身体不舒服，还可以在中心的护理站看医生，甚至能够请护理人员上门提供生活照料、个人护理等个性化服务。

遇到家里实在没法照顾的情况，怎么办？

几个月前，78岁的杨姨突然中风，出院后生活无法自理，85岁的梁叔一个人实在照顾不来。还好养老服务机构越秀银幸颐园开到了社区，离家近，家人能随时探访，且有专业的护理人员照料，老人的状态一天天好了起来。

“这种嵌入式养老服务机构能有效缓解大城市中心城区养老床位‘一床难求’的问题。”机构负责人何洪涛介绍道，“我们会先对老人的实际情况进行评估，再提供最合适的服务。”

如果老人还能自理，但害怕有意外发生，工作人员就会推荐安装家庭养老床位，对住家做适老化改造、安装智能设备，记录老人的生命体征和活动轨迹，一旦有异常，系统会自动报警。

长期或临时托养、助餐配餐、上门照料、家庭养老床位……多样的养老需求，催生多样的养老服务，也能够提升老年人的生活质量。

目前，广州共有11个区级、153个街镇级居家养老综合服务平台，全市社区养老服务设施覆盖率100％，超过18.4万名老年人享受社区居家养老服务，占老年人总数的10.87%。

市场

鼓励社会力量进入

7年前的海珠区沙园路1号，还只是个旧厂房，地处市中心。其时，正值广州市积极探索养老问题解决办法，鼓励市场力量进入该领域。

养老机构设立许可取消、审批手续精简，在用地、床位等方面，还有优惠、补贴……这让劳伟敏看到了机会。

“老城区，地理位置好，老年人又多，周边也没有类似机构，办养老院大有可为。”劳伟敏就和厂房所属公司合作建设，开办了松鹤养老院。绿树成荫，环境宽敞，花园式的养老院，有近900张床位。

一开始，松鹤的定位是高端养老院，收费不菲，开业近一个月，咨询的人不少，但入住的人却实在不多。在经过充分调研后，松鹤调整了策略，定位面向中端人群，价格也比刚开始下降了30%，入住的老人渐渐多了起来。

养老事业不是短期的事，对此，劳伟敏一直很清醒，“养老院的入住，前期靠宣传、价格吸引，而后期，靠的就是口碑了。”

抓环境、抓设施、抓服务，现在我们这里的入住率达到95%以上，还被广东省民政厅评为“五星级养老机构”。可劳伟敏还是感到“压力山大”。

“这几年，政府大力鼓励社会力量进入养老产业，门槛低了，但竞争更大，就是要优胜劣汰，发挥市场在养老服务资源配置中的决定性作用。”广州市民政局负责同志说。

眼下，广州市73%的养老床位、85.5%的居家养老服务综合体、91%的长者饭堂，均由社会力量提供，民办养老床位占全市总床位七成，社会力量已成为广州提供养老服务的主体。

“从养老机构的开办，到养老床位的完善，再到长者饭堂食材的供应……社会力量的进入，意味着政府力量能够有效解放出来，更多地放在兜底保障与引导监管方面。”广州市民政局负责同志表示，“专业的事，还是要交给专业的人去做。”

公平

政府能兜底，群众心有底

在被送到广州市老人院之前，陈文均是“三无”（无劳动能力，无收入来源，无法定赡养人）人员。提到去敬老院，他转身就走，谁的面子也不给。2016年9月，一场疾病袭来，陈文均倒下了，治疗后就被送到了老人院。

“以前，别人跟我说，千万不要去老人院，没想到，来了之后舍不得走，工作人员态度好，院长还给我拿了新衣服来……多亏了政府照顾，我才能在这安心养老。”陈文均说。

“像陈文均这样的老人，属于特殊保障对象，由政府兜底保障。我们公办养老院必须承担起这个社会责任。”广州市老人院副院长常广财说。

政府能兜底，群众心里才有底，才能避免因市场失灵而带来的养老公平问题。

为此，广州市民政局定期巡访、主动服务，加强独居、空巢、失能等老年人关爱服务体系；为“三无”、低保低收入、计划生育特别扶助人员等老人购买居家养老服务、资助开展无障碍设施改造；率先建立全市统一、困难失能优先、公开透明的公办养老机构入住评估轮候制度；还为全市所有老年人购买意外伤害综合保险，资助10万多名本市常住的失能、独居、高龄老年人使用“平安通”智慧养老服务。

除了兜底，政府还注意扮演好引导者和监督者的角色。

广州对养老产业发展进行有效引导，围绕老人养老需求精准发力，强化顶层制度设计，深化养老服务供给侧结构性改革，从一开始降低准入门槛，到给予多项资金支持，再到出台用地规划、出台政策、出台标准、评定星级，对市场的发展方向，既是鼓励，也是规范。自2009年以来，市里累计投入资助民办养老机构发展的资金达5.3亿元。

政府监管，大数据可以成为有效利器。走进广州市养老服务数据监测中心，大屏幕上，长者饭堂数量、全市助餐配餐申请人数、居家服务资助对象等数据，清晰明了。通过这个平台，全市的养老服务情况能够被精准掌握，再对数据分析，就可以合理整合服务资源，均衡分配补贴资金，同时能够规范管理、防范造假，让监管更加细致高效。

“大城市养老，必须依靠多个主体共同发力。”广州市民政局负责人表示，“下一步，我们还将继续把大养老的工作做实做细。把长者大配餐、医养结合、家政+养老、嵌入式养老、养老机构提质增效等民生品牌做深做精。完善‘大城市大养老’模式，构建全覆盖、多层次、多支撑、多主体的养老服务格局，不断提升老年人的获得感幸福感安全感。”

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 14 版）