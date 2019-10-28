昼夜温差大 发烧咳嗽患儿明显增多

连日来西安昼夜温差大，西安市儿童医院发烧咳嗽的小患者明显增多，其中急性喉炎的患儿就不少。急诊科医生提醒，喉炎前期的表现就是声音沙哑发烧，很容易被家长忽视。喉炎虽是小病，但是急症，可以快速进展为喉梗阻，导致患儿窒息。

27日，记者在西安市儿童医院急诊科看到，大厅内挤满了带着孩子等待就诊的家长。家长张先生告诉记者，女儿从26日晚开始发烧，最高到39℃，并伴有咳嗽，声音沙哑的症状。西安市儿童医院急诊科主任苏宇飞现场为孩子听诊，确诊孩子为急性喉炎。

“最近一周我们接诊了很多患者，都是这种病。”苏宇飞表示，急性喉炎是这个季节的常见病，也是常见的呼吸道感染性疾病。而喉炎前期的表现就是声音沙哑发烧，很容易被家长忽视。喉炎虽然是小病，但属于急症，可能最开始是声音沙哑，经过几个小时可以快速进展为喉梗阻，导致患儿窒息。且近期夜间急诊送来的喉炎患儿很多，家长们一定要警惕。

苏宇飞提醒家长，急性喉炎具有声音沙哑、犬吠样咳嗽这样一个特点，此外还可能出现吸气性喉鸣呼吸困难。如果孩子出现上述情况，家长首先应避免或减少一切可能引起宝宝哭闹的操作。如果近期孩子出现发烧，犬吠似的咳嗽，嗓子沙哑，一定要带孩子前往医院确诊。