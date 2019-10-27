研究显示 潮湿天更易加剧痛感
新华社电 英国研究人员发现，关节炎等慢性疼痛患者更容易在潮湿、风大的日子感觉疼痛。
曼彻斯特大学研究人员2016年全年从英国各地招募1.3万余名患者，经由手机定位获取研究对象当地天气信息，发现患者在伴随低气压的潮湿天和刮风天疼痛加剧的几率比平时增加大约20%。
研究人员不清楚天气变化如何影响疼痛。研究项目牵头人威廉·狄克逊说，了解天气与疼痛关联后，或许可以作“疼痛预报”，帮助患者更合理地安排活动；另外，研究天气与疼痛关联原因“可能为新疗法打开一扇门”。
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