五种饮食习惯导致胃病
工作生活压力越来越大，患胃病的人也越来越多，而且趋于年轻化。无论是哪行哪业，以下几种饮食习惯更易导致胃病：1.麻辣烫、辣子鸡、变态辣，无辣不欢；2.晚上把酒言欢，吃饱喝足才算；3.懒得吃早餐，早餐午餐是一顿饭；4.饭后就健身；5.吃不撑不算吃过饭。如果有以上习惯，赶快纠正。（@首都保健营养美食学会会长 王旭峰）
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
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