吃植物油和坚果血糖好
美国《糖尿病护理》杂志刊登的一项新研究发现，多摄入亚油酸有助于降低2型糖尿病的风险。
这项新研究由中科院上海营养与健康研究所研究员宗耕博士与其同伴合作完成。研究人员对8.9万女性以及4.2万名男性的随访数据展开了梳理分析，结合每2~4年更新一次的膳食频率问卷调查所得到的随访数据以及持续更新的食品成分大数据，评估了参试者欧米伽6系列多不饱和脂肪酸摄入量。
研究人员调整了多种因素之后发现，亚油酸摄入量与2型糖尿病风险呈负相关。当亚油酸等热量替换饱和脂肪、碳水化合物和反式脂肪时，2型糖尿病风险分别降低14%、9%和17%。另外，花生四烯酸摄入与2型糖尿病风险呈正相关。研究人员表示，新研究结果表明，多吃富含亚油酸的植物油和坚果等食物，限制不健康脂肪或碳水化合物的摄入量，能有效降低罹患2型糖尿病的风险。
这项新研究结果对优化饮食结构和预防糖尿病具有重要指导意义。富含亚油酸的食用油包括：大豆油（27.9~33.5克/100克）、芝麻油（21.2克/100克）和花生油（14.5克/100克）。（徐 澄）
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