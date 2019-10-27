孕期环境直接影响儿童血压

西班牙巴塞罗那全球健康研究所研究人员发现，母亲在怀孕期间居住的环境和外界温度，以及其他环境因素，都会影响孩子童年时是否患有高血压前期或高血压。

研究人员从“人类早期生活暴露项目”中选取了1277对母子，儿童年龄在6~11岁之间，以前没有任何健康问题。通过血液和尿液样本检查，从中确定了4个影响儿童血压的环境因素：建成环境（母亲在怀孕期间居住的环境）、室外温度、鱼类摄入量和接触的化学物质。分析结果显示，母亲怀孕期间生活在可步行进入的环境（如绿地、商店、餐馆和公共交通）与其子女的血压正常有关；暴露于较高的室外温度与儿童舒张压较低有关；怀孕期间鱼类摄取量低和高都与儿童血压升高有关；怀孕期间暴露于双酚A（存在于塑料中的化学物质）、全氟辛酸（存在于化妆品、家用清洁剂或衣物中的化学物质）和铜中，与儿童血压升高有关。

这项研究成果强调，早期环境对儿童血压有潜在影响，这一发现极大地推动了环境暴露对人类健康影响的研究。▲ （王海洋）