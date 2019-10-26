苏鲁豫皖联合演练卫生应急

近日，2019年苏鲁豫皖四省卫生应急联合演练在河南省林州市举行。此次演练全流程模拟了一起输入性登革热病例跨省传播的卫生应急处置过程，并首次检验了河南省建立的具备国家级应急队伍装备水平的省级突发急性传染病防控队伍。

据了解，2016年8月，《苏鲁豫皖卫生应急合作协议》签订。3年多来，四省区域卫生应急联动机制不断完善，在信息沟通与交流、突发事件协同处置、应急队伍联合行动、应急资源共享等方面开展了多项合作，经历了多次疫情和事件考验，应对突发事件的联防联控能力显著提升。

河南省卫生健康委副主任黄红霞表示，河南省近年来在加强卫生应急工作规范化，促进卫生应急体系和能力建设等领域取得显著进展。2018年，河南省自筹资金1700万元，参照国家级标准建设一支突发急性传染病防控队伍，拥有8辆特种车辆和全套便携式疫情现场处置装备，提升了区域内重大突发传染病疫情的移动处置能力。